Initiativa laudabila: Fauritorii Marii Uniri vor da numele unor strazi din Vaslui

• Doua strazi din municipiul Vaslui ar putea purta in curand numele a doua personalitati care si-au pus amprenta asupra fauririi Romaniei Mari, respectiv ale Regelui Ferdinand si I.C. Bratianu. Propunerea consilierului municipal Radu Sorin va fi luata in calcul de comisia speciala a Primariei care se ocupa de denumirea strazilor, in Vasluiul in plina expansiune existand strazi si pasaje pietonale care, in prezent, inca nu au nume.

La sfarsitul ultimei sedinta a CL Vaslui, desfasurata in preajma sarbatorii Centenarului Unirii, consilierul municipal liberal Radu Sorin a facut propunerea ca, pentru a marca acest moment, personalitati care si-au pus amprenta asupra fauririi Romaniei Mari sa fie omagiate si prin denumirea de strazi cu numele lor. “Am observat ca pe nomenclatorul strazilor din Vaslui nu apar numele a doua personalitati care au jucat un rol major in faurirea statului national roman modern, cel al regelui Ferdinand “Intregitorul” si cel al primului ministru din momentul Marii Uniri, liberalul I.C. Bratianu. Avem in schimb strazi denumite dupa persoane despre care nimeni nu stie mai nimic ori avand denumiri “patriotice” preluate din vechiul regim. Consider ca, din respect pentru munca si realizarile lor, am putea sa-i omagiem, acordand pentru doua strazi din municipiu numele celor doi mari inaintasi”, si-a expus propunerea consilierul Radu Sorin.

Propunerea sa a fost bine primita de ceilalti consilieri, iar initiatorul a fost indemnat sa faca o cerere scrisa catre comisia din cadrul primariei care se ocupa de denumirea strazilor din Vaslui. “In ultimii ani, municipiul Vaslui s-a extins; sunt strazi care inca nu au primit nume, asa ca nu vad de ce sa nu le poarte pe ale celor doi mari fauritori ai Unirii”, a declarat viceprimarul Dragos Cazacu. Initiatorul liberal al propunerii a avut o cerere suplimentara, ca strazile ce vor fi astfel denumite sa nu fie chiar la periferia municipiului. “Cele doua personalitati merita mai mult decat atat din partea noastra”, a spus Radu Sorin. “Schimbarea denumirii unor strazi presupune un mare disconfort atat pentru cetateni, care ar fi obligati sa-si preschimbe toate actele, inclusiv contractele pentru utilitati, cat si pentru noi, ca institutie. Daca doriti ca numele celor doi sa fie purtate de strazi centrale, ar fi o totusi o posibilitate: in zona Crucii Garii sunt mai multe pasaje si alei pietonale nedenumite… Cert este ca propunerea va fi luata in considerare si vom incerca sa-i dam curs cat mai repede”, a explicat viceprimarul Cazacu.

Ramane de vazut in ce zona ori ce strazi sau alei vor purta, nu peste mult timp, numele celor doua personalitati care si-au pus amprenta asupra statului roman modern.

• Marian Mocanu