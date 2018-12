Individul care a sechestrat, amenintat si talharit un adolescent, trimis in judecata

• Barbatul de 37 de ani, din comuna Pogana, care, la inceputul lui octombrie, a fost arestat pentru ca a violat domiciliul unui consatean de 16 ani, dupa care l-a amenintat, l-a sechestrat timp de cateva ore, iar apoi l-a si talharit, a fost trimis in judecata. Individul risca o pedeapsa de pana la zece ani de inchisoare.

Procurorii barladeni au finalizat rechizitoriul in cazul lui Gheorghe Barbascu (37 ani), din Tomesti, comuna Pogana, iar pe 28 noiembrie au dispus trimiterea lui in judecata pentru savarsirea infractiunilor de talharie calificata, furt calificat, lipsirea de libertate in mod ilegal si violarea de domiciliu. Pentru toate aceste infractiuni savarsite in cursul verii, magistratii Judecatoriei Barlad au emis, pe 8 octombrie, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele sau.

Victima este un minor de 16 ani, din aceeasi localitate, care locuieste impreuna cu tatal sau si caruia, in aceasta vara, Barbascu i-a vandut un cal pentru suma de 700 de lei, bani pe care adolescentul i-a strans dupa ce a muncit cu ziua prin sat. Nici nu a apucat pustiul sa se bucure de achizitia sa ca, in cursul noptii, Barbascu i-a furat calul din grajd si apoi l-a vandut unui alt cumparator din comuna Iana. Evident, dimineata, cand minorul a observat lipsa cabalinei, a mers la politie si a facut plangere. Politistii au reusit sa gaseasca calul, dandu-si seama, totodata, ca hotul era taman Barbascu. Odata ce individul a aflat ca are dosar penal pentru furt, barbatul de 37 de ani s-a dus glont la minor acasa, l-a luat cu forta si l-a sechestrat mai multe ore, timp in care l-a amenintat sa-si retraga plangerea. Cand, in sfarsit, l-a lasat sa plece acasa, individul i-a furat suma de 300 de lei. Evident, adolescentul a mers, din nou, la politie si a povestit ce i s-a intamplat si de aceasta data.

„La data de 8 octombrie, politistii din cadrul Politiei Barlad – Sectia de Politie Rurala 8 Iana au probat activitatea infractionala a unui barbat de 37 de ani, din Tomesti, comuna Pogana, banuit de comiterea infractiunilor de talharie calificata, amenintare, lipsire de libertate in mod ilegal si violare de domiciliu. Politistii au stabilit faptul ca, in data de 6 octombrie, acesta a patruns fara drept intr-o locuinta de pe raza localitatii Tomesti, de unde a luat un minor pe care l-a condus fortat langa un imobil din localitate. Aici, prin amenintare, i-a sustras minorului suma de 300 de lei. In ziua de 7 octombrie, barbatul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore, iar in data de 8 octombrie a fost prezentat Judecatoriei Barlad, care a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile”, ne-a declarat Bogdan Gheorghita, responsabil mass-media in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.

Potrivit Codului Penal, talharia calificata este pedepsita cu inchisoare de la 3 la 10 ani, furtul calificat – inchisoare de la unu la 5 ani, lipsirea de libertate in mod ilegal – inchisoare de la unu la 7 ani, iar violarea de domiciliu – inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

• Adriana Susnea