In ziua Centenarului, trei tentative de suicid!

• In week-endul care a marcat implinirea unui secol de la Marea Unire din 1918, nu mai putin de trei barladeni au ajuns in grija medicilor dupa ce au incercat sa-si puna capat zilelor. Unul s-a aruncat in fata trenului, altul s-a spanzurat, iar un al treilea a baut clor.

Trei persoane din Barlad au ajuns, la finele saptamanii trecute, la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad dupa ce au incercat sa-si puna capat zilelor. In primul caz, este vorba despre un barbat de 62 de ani, care nu a suportat faptul ca a ramas singur dupa ce sotia si copiii l-au parasit si au plecat in strainatate. Acesta a scris un bilet de adio, dupa care, duminica, in jurul orei 16.00, a mers in statia CFR si s-a aruncat in fata unui tren care iesea din gara. Potrivit politistilor care au efectuat cercetari la fata locului, barladeanul a fost lovit de locomotiva garniturii InterRegio 1662 care circula pe ruta Iasi – Bucuresti Nord. Din fericire, trenul nu prinsese viteza, asa ca mecanicul a putut frana imediat. Desi sinucigasul a ramas captiv sub locomotiva, nu a fost calcat de rotile garniturii. Ca urmare, s-a ales cu leziuni care nu i-au pus viata in pericol. Odata ce pompierii barladeni de la Descarcerare au reusit sa-l elibereze, l-au predat echipajului medical de pe ambulanta, care l-a transportat la Compartimentul de Primire Urgente.

„In prezent, pacientul este internat la Psihiatrie. Din fericire pentru el, tentativa de suicid s-a soldat numai cu o plaga contuza care a necesitat sutura chirurgicala. Nu a avut leziuni intracraniene sau traiecte de fractura, dar evident ca tentativa de suicid este urgenta majora in Psihiatrie, asa ca a fost internat acolo. In acelasi timp, tot duminica, insa la ora 20.25, a fost adus un tanar de 19 ani, tot din Barlad, care a incercat sa se sinucida prin spanzurare. Nu au fost leziuni majore, asa ca si acesta a fost internat tot din cauza depresiei la Psihiatrie. Nu in ultimul rand, tot duminica am mai avut o tentativa de suicid. Este vorba despre o tanara de 21 de ani, din Barlad, care dupa un conflict domestic, a incercat sa-si puna capat zilelor prin ingestie de clor, dar nu s-a ales cu leziuni la nivelul cavitatii bucale. A ingerat 20 de mililitri de hipoclorit de sodiu. A fost consultata de medicul ORL-ist, care a constatat ca nu are leziuni, si a plecat acasa, intrucat a refuzat evaluarea psihiatrica”, ne-a declarat dr. Angelica Gramaticu, purtatorul de cuvant al spitalului barladean.

• Adriana Susnea