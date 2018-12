Impozite mai mari, in 2019, pentru cateva sute de barladeni!

• Din 2019, cetatenii care stau pe mai multe strazi si fundaturi din Barlad vor plati impozite ceva mai mari decat pana acum. Ca urmare a investitiilor realizate in cursul anului, spre exemplu extinderea retelelor de apa si canalizare si asfaltarea ori betonarea strazilor, respectivele artere au fost incadrate intr-o zona superioara, fapt care duce la majorarea impozitelor locale.

In acest moment, Barladul numara 14 cartiere, respectiv Gara, Munteni, Podeni, Zona Centrala, Tuguiata, Tuguiata II, Deal, Deal II, Cotu Negru, Crang, Complex Scolar, Extindere Complex Scolar, Bariera Puiesti si Trestiana. Iar imobilele, fie ca vorbim de case ori blocuri, sunt incadrate in patru zone: zona A (476 – 600 puncte), zona B (351 – 475 puncte), zona C (226 – 350 puncte) si zona D (75 – 225 puncte), in functie de amplasarea in cadrul orasului (zona centrala, mediana si periferica), de situarea in zona rezidentiala sau industriala, de conectarea la retelele de apa potabila, canalizare menajera, canalizare pluviala, gaze naturale, energie electrica, de transport urban si in functie de carosabil (imbracaminte asfaltica/beton/piatra cubica; bolovani de rau/macadam/balast; pamant).

Ieri, 19 decembrie, in cadrul sedintei ordinare a lunii decembrie, consilierii barladeni au votat, printre altele, si un proiect de hotarare ce vizeaza „incadrarea imobilelor din Barlad pe zone, in vederea stabilirii impozitului pe teren si cladiri”.

„Avand in vedere lucrarile de investitii derulate in ultimii ani in Barlad, lucrari ce au avut ca scop modernizarea infrastructurii edilitare a municipiului, respectiv extinderea retelelor de apa si canalizarea menejera, asfaltarea sau betonarea mai multor artere de circulatie, se impune adoptarea unei noi hotarari pentru incadrarea imobilelor din Barlad pe zone in vederea stabilirii impozitului pe teren si cladiri”, se arata in expunerea de motive.

Potrivit unei anexe atasate la proiectul de hotarare, mai multe strazi si fundaturi din cartierele Deal, Munteni, Podeni si Gara vor fi reincadrate intr-o zona superioara, astfel ca proprietarii de locuinte vor plati impozite ceva mai mari din 2019. Asta chiar daca nivelul taxelor si a impozitelor locale aprobate de consilierii locali au ramas la nivelul celor din 2018. Concret, Fundatura Islaz (numerele 0-34) si strazile Alexandru Ioan Cuza (numerele 141-149/92-100), Principatele Unite (numerele 5bis, 7, 7bis, 9, 43, 45, 47, 49 / 10, 42, 44) si Alexandru Vlahuta (numerele 147-159 / 118-T) vor trece din zona C in zona B. Iar strazile Grigore Ghica (numerele 16-22/17-23), Vasile Goldis (numerele 14-24/47-67), Dimitrie Cantemir (numerele 23-67/54-102), Dunarii (integral), Infratirii (integral), Gheorghe Marinescu (integral), Milcov (numerele 1-15, 29-T / 2-8, 16-T), Costache Robu (integral), Theodor Rosetti (integral), Sanatatii (integral), Traian (numerele 1-11, 27-T / 2-34, 60-T), Florilor (case) si fundaturile Alexandru Vlahuta III (integral), Principatele Unite (integral), Dimitrie Cantemir (integral), Tutovei I (numerele 1-3, 11-T / 2-6, 12-T), Tutovei II (integral) si Tutovei III (integral) vor fi incadrate din zona B in zona C.

In cazul strazilor Principatele Unite si Milcov si a Fundaturii Tutovei I, pe care se executa extinderea retelei de canalizare menajera, iar lucrarile vor fi gata abia in 2019, nu vor fi trecute intr-o clasa superioara de zonare, ci vor ramane la nivelul din 2018.

