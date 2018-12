Hotelul CSS Barlad va gazdui cursuri pentru antrenori si preparatori de rugby

Pe data de 17 decembrie, Federatia Romana de Rugby (FRR) in colaborare cu World Rugby va organiza, la Barlad, un curs Level 1 pentru antrenori si unul pentru preparatori fizici, pentru a veni in sprijinul cluburilor de copii si antrenori din zona Moldovei. Cele doua cursuri sunt gratuite si vor avea loc in sala de conferinte a Hotelului Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad, incepand cu ora 11.00. Potrivit oficialilor FRR, cele doua cursuri se adreseaza in special antrenorilor de mini-rugby si de juniori, dar si celor ce doresc sa dobandeasca mai multe cunostinte despre principiile jocului de rugby si antrenarea lor, despre o pregatire fizica eficienta si etapele planificarii acesteia in functie de momentul competitiei.

„Cursul este bazat pe educatie non-formala, este dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunostintelor, dezvoltarea abilitatilor si formarea atitudinilor teoretice si practice. De aceea, pentru o mai buna desfasurare a partii practice, cursantii sunt rugati sa vina in echipament sportiv. Persoanele care doresc sa participe trebuie sa completeze cateva teste on-line inainte de sosirea la curs (1 – http://rugbyready.worldrugby.org/index.php si 2 – https://laws.worldrugby.org/?languageaen&languageaRO ). Lectori vor fi traineri certificati World Rugby, respectiv Florin Teasca – World Rugby Strengh & Conditioning, Ciprian Popa (din Barlad) si Marius Secuianu – educatori World Rugby Coaching. Inscrierile se fac la adresa de e-mail marius.secuianu@yahoo.com sau cippopa2002@yahoo.com , data limita a inscrierilor fiind 13 decembrie, ora 16.00”, este invitatia lansata de reprezentantii FRR.

Potrivit acestora, cei care doresc sa participe la aceste cursuri trebuie sa trimita pana la momentul inceperii lor certificatele World Rugby de absolvire a celor doua module mai sus mentionate. Este bine de stiut ca locurile sunt limitate si ca inscrierea se face in ordinea trimiterii e-mailurilor de confirmare a participarii. La final, cursantii care intrunesc competentele necesare corespunzatoare specificatiilor World Rugby vor primi diplome atestate World Rugby Level 1 – Strengh & Conditioning si Coaching.

• Adriana Susnea