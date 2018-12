Gimnastele, atletii si rugbistii din Barlad au fost rasplatiti cu premii in bani

• Pentru al doilea an consecutiv, gimnastele, atletii si rugbistii legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad care au obtinut premii la campionatele nationale din anul scolar 2017-2018 au fost rasplatiti cu premii in bani. In total, municipalitatea a alocat suma de 20.000 de lei.

Dupa ce, la finele lui octombrie, autoritatile locale barladene au premiat elevii cu cele mai bune rezultate la olimpiadele nationale, in cadrul evenimentului „Gala olimpicilor barladeni”, zilele trecute le-au acordat aceeasi atentie si sportivilor care au reprezentat cu succes Barladul in competitiile nationale de profil. Cea de-a doua editie a „Galei sportivilor barladeni” a fost organizata pe 16 decembrie, la Teatrul „Victor Ion Popa”. Evident, municipalitatea barladeana si-a propus sa ii rasplateasca pe elevii legitimati la CSS Barlad, care au fost laureati la competitiile nationale de gimnastica, atletism si rugby din anul scolar 2017-2018. In total, pentru cei care au urcat pe podium (locurile I, II si III) s-au alocat de la bugetul local nu mai putin de 20.000 de lei.

Potrivit listei intocmite de conducerea CSS Barlad si aprobate ulterior de consilierii locali, premiul I a fost a fost obtinut de gimnastele Beatrice Irimescu, Amalia Puflea si Daniela Trica, atletele Alexandra Andreea Vama si Aura Elena Blioju (Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad) si echipa de rugby tag a Liceului Pedagogic. Fiecare sportiv a fost rasplatit cu cate 1.000 de lei, in timp ce echipa a primit suma de 1.500 de lei. Premiul II a fost cucerit de atletii Larisa-Paraschiva Talpis si Raul Alexandru Vrabie, echipele de gimnastica Junioare II si Junioare III si echipele de rugby la categoriile U16 si U17 din cadrul CSS Barlad si cea de rugby tag a Scolii Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu” Barlad. Sportivii distinsi cu premiul II au primit cate 800 de lei, iar echipele cate 1.000 de lei. Nu in ultimul rand, premiul III a fost obtinut de gimnastele Ioana Balan, Andra Donose si Anastasia Balaur, dar si de echipa de gimnastica Junioare I si de atletul Alexandru Goga. In cazul sportivilor cu premiul III, municipalitatea a oferit cate 600 de lei la individual si 800 de lei pe echipe.

De mentionat ca gimnastele sunt antrenate de sotii Ana Maria si Liviu Iordache, atletii de profesorii Lucian Bolgar si Vlad Sirbu, iar rugbistii de profesorii Dan Tufaru si Valerian Pantiru (Liceul Pedagogic), Ciprian Popa si Florin Ibanescu (CSS Barlad) si Bogdan Jora (Scoala „Manolache Costache Epureanu” Barlad. Ca si anul trecut, antrenorii au primit cate o diploma de excelenta, iar in cazul sportivilor care nu au putut fi prezenti la premiere, diplomele si plicurile cu bani au fost ridicate de parinti.

• Adriana Susnea