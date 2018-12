Fermieri, accesati subventii nerambursabile!

• Fonduri nerambursabile pentru finantarea investitiilor in procesarea produselor agricole sunt inca disponibile prin PNDR 2020. Prin accesarea submasurii 4.2, fermierii pot castiga bani frumosi, prin adaugarea de plus valoare productiei agricole obtinute.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) face un apel catre toti cei interesati sa incerce accesarea de fonduri pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole prin intermediul submasurii 4.2 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, disponibile in aceasta perioada. Astfel, din alocarea de 203 milioane de euro, stabilita pentru sesiunea din acest an, au fost depuse cereri de finantare de doar 116 milioane de euro. Data limita de depunere a solicitarilor de finantare pentru procesarea produselor agricole este 31 ianuarie 2019, in limita fondurilor disponibile. „Institutia noastra incurajeaza pe cei care doresc sa investeasca in procesarea produselor agricole sa scrie si sa depuna proiecte in aceasta sesiune. In acest moment sunt fonduri disponibile atat pentru infiintarea unitatilor de procesare, cat si pentru dezvoltarea si modernizarea acestora. Cu ajutorul fondurilor europene pe care le gestioneaza AFIR, agricultorii produc multe materii prime, dar trebuie facut pasul firesc catre investitii in centre de colectare, de procesare, in unitati care pot asigura un lant alimentar integrat. Valoarea sprijinului acordat pentru procesare poate ajunge pana la 2,5 milioane de euro, o suma importanta pentru cei care doresc sa investeasca in acest sector. Toti cei interesati pot consulta depunerile in timp real si disponibilul ramas prin intermediul liniilor de finantare mentionate mai sus, accesand link-ul direct catre contorul de pe pagina de internet a AFIR, https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil”, a explicat Dan Alin Trifu, directorul executiv al OJFIR Vaslui.

Scopul submasurii 4.2 este de sprijinire a intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti. Obiectivele submasurii constau in infiintarea si/sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese, promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. Un alt efect al acestor investitii ar fi si cresterea numarului de locuri de munca in domeniul procesarii si comercializarii produselor procesate. Sprijinul nerambursabil acordat este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentruIMM-uri si grupuri de producatori sau cooperative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM, respectiv 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat. In cazul investitiilpr care conduc la un lant alimentar integrat, indiferent de tipul de solicitant, precum si pentru forme asociative, cooperative si grupuri de producatori, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat, suma maxima ce poate fi accesata este de 2.500.000 euro/proiect. Sesiunea actuala pentru accesarea de fonduri pe submasura 4.2 a fost deschisa la inceputul lunii august si se poate inchide inainte de termenul limita, daca valoarea publica totala a proiectelor depuse care au un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate atinge plafonul de 200% din alocarea sesiunii.

• Marian Mocanu