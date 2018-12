Feriti animalele de zapada si ger!

• Pentru ca animalele sa nu aiba de suferit din cauza zapezii sau a gerului din sezonul rece, proprietarii trebuie sa respecte cateva reguli. Si transportatorii de animale vii trebuie sa aiba in vedere cateva recomandari inainte de a porni la drum pe astfel de conditii meteo.

Specialistii din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui recomanda proprietarilor de animale sa asigure toate conditiile necesare depasirii perioadelor de viscol si ninsoare abundenta din sezonul rece. Concret, animalele trebuie sa fie adapostite in spatii corespunzatoare care sa poata oferi protectie fata de actiunea directa a frigului si zapezii. De asemenea, trebuie sa li se asigure cantitati suficiente de apa si furaje corespunzatoare cantitativ (in functie de specie, talie si stare fiziologica) si calitativ (prospetime, raport energetic, etc.). Proprietarii trebuie sa aiba in vedere si protejarea surselor de apa si furaje, pentru a nu fi supuse inghetului, dar si verificarea disponibilitatii echipamentelor de rezerva, in principal a generatoarelor de energie electrica. La orice modificare a starii de sanatate sau de bunastare a animalelor, acestia au obligatia de a-l anunta urgent pe medicul veterinar de circumscriptie, iar in cazul in care, din cauza intemperiilor, se produc pagube ce afecteaza bunastarea animalelor, proprietarii sunt obligati sa anunte de urgenta primaria pentru a fi luate masurile necesare.

Recomandari pentru transportatorii de animale vii

De asemenea, transportatorii de animale vii trebuie sa evite sa transporte animale in conditii meteo cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si caderi masive de zapada. Acestia sunt obligati prin lege sa nu transporte animalele intr-un mod care le-ar putea provoca rani sau suferinte inutile, iar inainte de a pleca la drum, sa verifice daca exista conditii adecvate de microclimat in mijlocul de transport, precum si hrana si o sursa de apa potabila. Totodata, transportatorii trebuie sa verifice traseul si alte aspecte legate de calatorie inainte ca animalele sa fie incarcate in mijlocul de transport, astfel incat, dupa incarcarea acestora, sa plece cat mai repede pentru a micsora durata calatoriei. La temperaturi scazute, densitatea de incarcare a animalelor in mijlocul de transport va fi redusa cu cel putin 25% din capacitatea maxima de incarcare autorizata in functie de specie, talie, varsta si stare fiziologica. Pentru calatorii de peste 8 ore, sistemele de ventilatie din vehicul trebuie sa fie capabile sa mentina temperatura de confort termic in compartimentul animalelor.

„Precizam ca porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scazute. In cazul in care, in timpul calatoriei, temperatura ambientala coboara sub 0° Celsius, este obligatoriu ca mijlocul de transport sa fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii. Bovinele sunt rezistente la temperaturi scazute, cu conditia ca, in mijlocul de transport, sa nu existe curenti de aer rece, iar ovinele si caprinele tunse recent nu trebuie expuse la temperaturi scazute. Ecvinele pot fi transportate si cand temperatura coboara sub -20° Celsius, cu conditia ca mijloacele de transport sa fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. Datorita conditiilor meteorologice, exista riscul aparitiei stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate in timpul calatoriei si, totodata, identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilatie (se ridica parul/blana), ingramadire (pentru a conserva caldura), letargie si somnolenta si colaps”, spun specialistii din cadrul DSVSA Vaslui.

Si detinatorii de animale de companie trebuie sa respecte unele reguli. In cazul in care cainii, pisicile, iepurii sau alte animale de companie sunt tinute afara, este important sa li se asigure o sursa de apa potabila, precum si un adapost corespunzator, care sa poata oferi protectie fata de intemperii.

• Adriana Susnea