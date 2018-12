Executantul „centurii” Barladului, intalnire la Primaria Barlad

• In ciuda faptului ca una din cele doua firme asociate care au castigat licitatia pentru proiectarea si executia „Variantei de ocolire a municipiului Barlad”, respectiv SC Tehnic Asist SRL Botosani, a intrat in insolventa, investitia va continua. Chiar in aceasta saptamana, reprezentantii asocierii si ai CNAIR sunt asteptati la Primaria Barlad, unde se vor intalni cu edilii.

Primarul Barladului, Dumitru Boros, ii asigura pe cetatenii orasului ca, in ciuda temerilor referitoare la un posibil blocaj al investitiei „Proiectare si Executie Varianta de Ocolire a municipiului Barlad”, miercuri, 5 decembrie, va avea loc Sedinta de Inceput pentru Activitatea de Proiectare. Lamurirea vine in contextul in care, pe 25 noiembrie, reprezentantii SC Tehnic Asist SRL Botosani, una din cele doua firme asociate care au castigat licitatia organizata de

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru proiectarea si executia „centurii” Barladului, au anuntat intrarea in insolventa. Intalnirea va avea loc la ora 11.00, in sala de sedinte a primariei, la intrunire urmand sa participe, din partea beneficiarului proiectului, primarul Boros impreuna cu specialisti din cadrul institutiei, iar din partea CNAIR – Camelia Bejan, director executiv, si Ovidiu Laicu, director regional. Totodata, la sedinta de inceput vor lua parte, evident, si reprezentantii asocierii SC Tehnic Asist SRL – SC Tass Infra Logistic SRL, in calitate de antreprenor.

„Este o veste buna, care vine sa spulbere temerile legate de o eventuala blocare a acestui proiect. Practic, stabilirea «Datei de Incepere a Activitatii de Proiectare ca fiind 05.12.2018» reprezinta primul pas concret facut la Barlad in vederea implementarii proiectului. Avem convingerea ca, odata parcurs si acest pas, proiectul poate intra in linie dreapta, astfel incat lucrarile sa poata demara conform contractului”, a declarat primarul Boros.

Reamintim ca, pe 9 august, a fost finalizata procedura de licitatie, oficialii CNAIR declarand castigatoare asocierea SC Tehnic Asist SRL – SC Tass Infra Logistic SRL, cu un pret oferit de 132.050.652,68 lei fara TVA (28 milioane de euro). Contractul a fost semnat pe 23 octombrie, la sediul Consiliului Judetean Vaslui, iar obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia „Variantei de Ocolire a municipiului Barlad”, care este formata dintr-un segment distinct si anume Varianta de Est, ce se desfasoara intre DN 24, la intrarea in Barlad, si DN 24, la iesirea din Barlad spre Vaslui. Va avea o lungime totala de 11,281 kilometri, o latime platforma de 10 metri, patru poduri, trei pasaje, doua intersectii la nivel si doua parcari. Prin executia acestui contract se va realiza decongestionarea traficului de pe raza Barladului, prin redirectionarea traficului greu in afara orasului.

Durata de realizare a investitiei (proiectare si executie) este de 30 de luni de la data inceperii activitatii de proiectare / data de incepere a lucrarilor. Din total, opt luni sunt alocate pentru proiectare, aici fiind incluse atat elaborarea si finalizarea documentatiei pentru obtinerea Hotararii de Guvern privind exproprierile, cat si proiectul pentru autorizatia de construire, iar restul de 22 de luni pentru executia investitiei. Antreprenorul a ofertat o perioada de garantie a lucrarilor de sapte ani.

• Adriana Susnea