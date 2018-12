Evazionistul nemtean care si-a vanat si ucis soacra, eliberat conditionat din Penitenciarul Vaslui

• Tribunalul Vaslui a decis eliberarea conditionata a lui Radu Constantinescu, inainte de ispasirea pedepsei de 12 ani de inchisoare primite dupa ce, in 2011, si-a vanat soacra si a impuscat-o cu arma sa de vanatoare. Initial, Judecatoria Vaslui respinsese propunerea de eliberare conditionata. Dupa condamnarea pentru crima, agentii fiscali au mai descoperit ca Radu Constantinescu se facea vinovat si de evaziune fiscala, paguba produsa prin firma acestuia de constructii depasind 6,1 milioane lei.

In iunie 2011, un patron nemtean, Radu Constantinescu, a iesit la vanatoare de oameni pe strazile municipiului Piatra Neamt si si-a impuscat mortal fosta soacra, Emilia Mitrea, de 46 de ani. Fiica sotilor Mitrea, Camelia, se despartise de individ si se mutase cu copilul minor la casa parinteasca. Constantinescu venea sa-si vada des copilul, dar incepuse sa bea, fapt pentru care fosta consoarta l-a apostrofat. In ziua crimei, a sosit la intalnire baut, iar pe bancheta din spate a masinii sale de teren avea o arma de vanatoare marca Baikal, cu incarcatorul plin. A vrut sa plece cu minora, dar, vazand ca nu e in stare sa conduca, fosta nevasta a refuzat sa-i incredinteze copilul si a plecat. Barbatul a ramas in masina la discutii cu fostii socri, a luat arma, si din neatentie a tras un glont. Socrul a fugit dupa ajutor, iar acuzatul si-a urmarit soacra pana in scara blocului in care aceasta locuia (foto), unde a tras asupra ei un singur glont, care a lovit-o pe femeie in zona subclaviculara dreapta. Rana a fost mortala iar victima a decedat in scurt timp, Radu Constantinescu fiind arestat preventiv si acuzat de omor deosebit de grav, port si folosire fara drept de arme de foc. Drept urmare, in urma unui proces care durat foarte putin, individul a fost condamnat la 9 ani de inchisoare si obligat de judecatori la plata unor daune de 312 mii lei catre familia victimei, fostul socru, fosta nevasta si fosta cumnata. Barbatul a contestat aceasta sentinta la Curtea de Apel Bacau, insa fara folos, mai mult, la cererea familiei victimei, judecatorii au majorat pedeapsa data ucigasului la 12 ani de inchisoare. Ulterior condamnarii sale, pentru ca nu se mai putea ocupa indeaproape de afacerile derulate prin firma sa de constructii, a iesit la iveala ca individul, impreuna cu alte persoane, inselase constant statul, paguba creata bugetului de stat in decurs de doar un an, in perioada 2009 – 2010, depasind 6,1 milioane lei. Acuzat de evaziune fiscala, refuz nejustificat de a prezenta actele contabile si bunurile firmei in scopul impiedicarii verificarilor financiare si folosirea cu rea credinta a bunurilor sau creditului societatii in scop contrar intereselor acesteia, Radu Constantinescu a primit o condamnare, de 4 ani de inchisoare cu executare. Anul trecut, individul a cerut si obtinut, din partea Tribunalului Neamt, contopirea celor doua pedepse intr-una singura, de 12 ani si 6 luni de inchisoare.

Uterior, Radu Constantinescu a fost transferat pentru a-si ispasi restul condamnarii la Penitenciarul Vaslui. Dupa ce a executat doua treimi din pedeapsa, respectiv a petrecut opt ani dupa gratii, timp in care se pare ca s-a purtat exemplar, Radu Constantinescu a cerut sa fie eliberat conditionat. O prima incercare, la mijlocul acestui an, i-a fost refuzata de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate din cadrul Penitenciarului, iar o a doua, care intrunise acceptul membrilor Comisiei de liberari conditionate, a fost refuzata de Judecatoria Vaslui. Impotriva acestei ultime decizii, Radu Constantinescu a facut contestatie, admisa zilele trecute de Tribunalul Vaslui, ai carui judecatori au decis punerea in libertate a vanatorului de soacre, daca acesta nu este arestat sau condamnat in alta cauza.

• Marian Mocanu