Episcopia Husilor, “Dar de Craciun”, la Centenar, pentru 1.400 de copii

• Seara zilei de marti, 18 decembrie, va ramane de neuitat pentru cei peste 1.400 de copii, proveniti din parohiile rurale ale Eparhiei, si voluntarii care au participat la evenimentul dedicat lor de Episcopia Husilor prin Asociatia „Filantropia Ortodoxa Husi”. Copiii au primit fulare in culorile tricolorului, au cantat colinde si cantece patriotice dedicate Anului Centenar, au asistat la un minunat foc de artificii si l-au primit pe Mos Craciun, care a venit cu daruri bogate pentru toti cei prezenti.

Evenimentul, organizat cu binecuvantarea Parintelui Episcop Ignatie al Husilor, a inceput la ora 16.00, in curtea Catedralei Episcopale din Husi. Dupa intonarea imnului national de catre preoti, Ierarhul Husilor a adresat un cuvant de bun venit tuturor, multumind in acelasi timp pentru ca au raspuns invitatiei adresate: „Ma bucur foarte mult ca aceasta curte este plina de nevinovatie, avand in vedere sufletele tuturor copilasilor care, indrumati de preotii lor, au raspuns invitatiei noastre de a petrece aici o seara frumoasa, de har si de multa bucurie. Sarbatoarea Craciunului este intotdeauna asociata cu nevinovatia, pentru ca se naste insasi nevinovatia! Si este o sarbatoare prin excelenta a copiilor. (…) Acest lucru am vrut sa il facem si noi: sa-i bucuram pe cei mici, si sa o simta si ei, in sufletele lor, mult mai curate si luminoase, care stiu sa se bucure mult mai mult decat noi, sa fie partasi la tot ceea ce ne ofera Hristos prin aceasta sarbatoare. (…) Ne vom incalzi in aceasta seara prin colinde si cantece, precum si prin toate surprizele pregatite pentru voi!”

De asemenea, Parintele Episcop Ignatie a multumit tuturor celor implicati in organizarea acestei manifestari, in special parintelui consilier eparhial Vladimir Beregoi, presedintele Asociatiei „Filantropia Ortodoxa Husi”, sponsorilor, voluntarilor si reprezentantilor autoritatilor judetene si locale. A luat cuvantul si Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, care a felicitat pe organizatori si a multumit tuturor pentru implicare.

A urmat un recital de colinde sustinut de corurile de copii si de parintele Sebastian Zahan de la Campia Turzii, care a reusit sa ii introduca pe toti in atmosfera de sarbatoare.

Voluntarii au impartit, pe perioada desfasurarii evenimentului, tuturor celor prezenti, ceai cald si colacei.

In acest timp, si-a facut aparitia si Mos Craciun, alaturi de un camion incarcat cu daruri pentru cei mici.

Seara a fost incununata de un foc de artificii, special pregatit pentru cei mici. Curtea Catedralei a fost luminata mult timp de culorile stralucitoare ale artificiilor, expresie a bucuriei copiilor si a recunostintei lor.

Pentru a ramane marturie, peste timp, a cinstirii Anului Centenar, Parintele Episcop Ignatie a plantat, alaturi de cei prezenti, un bradut in apropierea statuii Sfantului Stefan cel Mare. El va fi semn, an de an, al darului Episcopiei pentru copii, la Centenar. Cuvintele si chiar imaginile nu pot exprima cu adevarat bucuria resimtita de copiii prezenti, bucurie devenita molipsitoare si pentru cei mari.

Episcopia multumeste public sponsorilor din Germania, Timisoara, Cluj, Vaslui, Barlad si Husi pentru tot ajutorul acordat.