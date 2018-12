Edilul Husului, implicat intr-un accident aproape de Barlad

• Ioan Ciupilan, primarul de Husi, a fost implicat, sambata dimineata, intr-un accident de circulatie produs pe fondul conditiilor meteo. Un alt sofer care venea din contrasens a intrat frontal in masina condusa de edil.

Momente de cumpana, sambata dimineata, pentru edilul muncipiului Husi, Ioan Ciupilan. Putin dupa ora 7.30, Ciupilan, care se indrepta spre o partida de vanatoare pe un fond de vanatoare privat din comuna Gherghesti si era insotit de inca doua persoane, a fost victima unui accident rutier produs din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (soseaua umeda dupa ninsoarea cazuta inainte cu cateva ore). Impactul a avut loc intr-o curba de pe DJ 243, in zona Icar-Perieni. De vina ar fi un tanar de 23 de ani, din comuna Perieni, care circula spre Barlad si care, pe fondul conditiilor de drum, a pierdut controlul asupra directiei si a intrat frontal in autoturismul condus de primarul din Husi.

„Apelul la numarul de urgenta 112 a fost facut la ora 7.37, de catre un martor, care a semnalat ca, in aceasta dimineata (sambata, 15 decembrie, n.r.), a avut loc un accident rutier pe DJ 243, intr-o curba. Politistii rutieri care au efectuat verificari au stabilit ca un sofer de 23 de ani, din localitatea Perieni, a derapat si a izbit frontal un alt autoturism care se deplasa pe sensul de mers dinspre Barlad”, a precizat Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.

Potrivit acestuia, ambii soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, insa rezultatul a aratat ca nu au consumat bauturi alcoolice. In cauza politistii au intocmit un dosar penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.

In urma impactului, echipajele medicale sosite la locul accidentului au transportat la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad trei persoane, respectiv cei doi pasageri din masina primarului husean si soferul din cealalta masina. Din fericire, toti pacientii s-au ales cu leziuni minore.

• Adriana Susnea