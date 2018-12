Echipamente medicale de 500 mii lei la spitalul barladean

Numai in ultimele trei luni ale acestui an, Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad a achizitionat echipamente si dispozitive medicale in valoare de circa 500.000 de lei. Fondurile au fost asigurate de catre Ministerul Sanatatii (90%) si Consiliul Local Barlad (10%), scopul achizitiilor fiind cresterea calitatii actului medical si a sigurantei pacientilor spitalizati aici. Concret, in trimestrul IV al acestui an s-au cumparat: un ecograf 3D dotat cu trei sonde (abdominala, liniara, endovaginala); doua mese ginecologice de expulzie; doua lampi de examinare mobile; doua lampi scialitice pentru sali de operatie; un aparat de ventilatie mecanica; doua paturi actionate electric; 13 monitoare pentru functii vitale si trei electrocautere. „Prin achizitia acestor echipamente a fost imbunatatita dotarea sectiilor Obstetrica-Ginecologie, Anestezie si Terapie Intensiva, Blocul Operator, Chirurgie Generala, Psihiatrie, Pediatrie si Pneumoftiziologie. De asemenea, prin achizitionarea de catre spital a doua echipamente de screening auditiv prin otoemisiuni acustice, respectiv unul pentru sectia de Neonatologie si unul pentru sectia de Pediatrie, nou-nascutii din Barlad si zonele arondate vor putea beneficia de Programul National de screening auditiv al nou-nascutului”, au precizat reprezentantii spitalului.

• Adriana Susnea