Don Quijote Arcaleanu si morile de… apa: Ce(ene)rvantes(te)!

• Consilierul local PNL Marius Arcaleanu a pornit, in ultima perioada, o adevarata cruciada impotriva Aquavas SA Vaslui, pe care o acuza ca isi recupereaza ilegal pierderile masive de apa pe spinarea cetatenilor. Nu e singurul front deschis de liberal. Cu aceeasi inversunare, fostul candidat la Primarie lupta si impotriva institutiei pe care visa sa o conduca, dar si impotriva celorlalti consilieri, carora „nu le pasa de cetatenii acestui oras asa cum imi pasa mie”. Si, pentru ca ii pasa, Arcaleanu a monopolizat mai bine de o ora ultima sedinta a CL, chiar daca subiectul nu era pe ordinea de zi, jignindu-i pe ceilalti consilieri si neacceptand explicatiile oferite atat de conducerea Aquavas, cat si de primarul Vasile Paval. Pierderile din subsoluri ori nedeclararea consumului de apa de catre unii locatari, care duc la cresterea facturilor, si asigurarile ca apometrele de bransament sunt conforme si indica corect consumurile nu au fost argumente acceptate de catre liberal, care si-a continuat peroratia pe acest subiect. Primarul Vasile Paval a promis ca va introduce subiectul pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte, odata cu o informare completa care va fi facuta de Aquavas, pentru lamuri aspectele semnalate.

“Am zeci de plangeri ale cetatenilor carora li s-au umflat excesiv facturile de apa potabila, si care cred ca Aquavas vrea sa-si scoata pierderile pe seama lor. Am facut verificari, am intrat si in canale, iar aceste lucruri mi s-au confirmat. Sa mi se dea explicatii cu privire la acest fapt! Nu este posibil ca cineva sa consume 10 metri cubi (mc) si sa i se factureze de trei – patru ori mai mult!”, sunt argumentele pe care isi intemeiaza Marius Arcaleanu razboiul impotriva Aquavas SA Vaslui. La ultima sedinta a CL Vaslui, cea de joi, 13 decembrie, consilierul a propus introducerea pe ordinea de zi a propriei informari cu privire la aceasta situatie, asta dupa ce, sedinte la rand, a deschis aceasta discutie aproape la fiecare punct de pe ordinea de zi, chiar daca avea sau nu legatura cu subiectul. Refuzat de ceilalti consilieri, Arcaleanu a intervenit in discutiile de la primul punct de pe ordinea de zi, referitor la executia bugetara pe primele 11 luni ale anului 2018. A urmat apoi un adevarat circ facut de liberal, care a durat in jur de o ora, in ciuda incercarilor presedintei de sedinta, a celorlalti consilieri si chiar a primarului Vasile Paval de a reveni la ordinea de zi. Dupa ce a perorat fara a accepta sa primeasca vreo explicatie cu privire la faptul ca la blocul 89 de pe strada Stefan cel Mare ar fi fost facturata ilegal o cantitate de peste 1.000 de mc de apa, chipurile pentru ca apometrul de bransament de la intrarea in bloc apartinand Aquavas ar fi fost stricat, neavand sigiliu vizibil, sau ca zeci de cetateni ar fi avut probleme similare, Arcaleanu s-a dat de gol. In fapt, asa-zisa grija pentru vasluieni si razboiul cu Aquavas se pare ca ar fi pornit dupa ce a primit el insusi o factura pe care, din cauza pierderilor din subsolul blocului in care locuieste, i s-ar fi facturat mai mult decat consumul declarat, rezultat in urma citirii apometrului din propriul apartament.

La un moment-dat, in discutie a intrat si primarul Vasile Paval, care i-a explicat lui Arcaleanu ca, in preziua sedintei de CL, a avut loc o intalnire intre conducerea Aquavas si reprezentantii asociatiilor de proprietari, ocazie cu care lucrurile ar fi fost lamurite. Mai mult, primarul i-a promis consilierului ca, la prima sedinta de anul viitor, va fi pus pe ordinea de zi un punct privind acest subiect, iar conducerea Aquavas va oferi toate datele si explicatile cu privire la aceasta problema.

In discutie a intrat si Ticu Bahnaru, directorul societatii, care a oferit, si el, explicatii. “Conform legii si contractului de gestiune incheiat intre Aquavas – Sucursala Vaslui si Consiliul Local, noi avem competente doar pana la limita intre proprietatea publica si cea privata a cetatenilor, respectiv inclusiv pana la apometrul de bransament, montat in exteriorul blocului sau scarii de bloc. La acest moment, sunt monitorizate cu astfel de aparate 944 de scari din 367 de blocuri din municipiu, si facem eforturi sa contorizam si restul de circa 300 de scari din cele 123 de blocuri care la acest moment nu sunt contorizate. Ce se intampla in interiorul si subsolul blocului este treaba asociatiei si a locatarilor sau proprietarilor, noi nu avem dreptul sa intervenim pe domeniul privat. Mai mult, legal, noi ar trebui sa facturam catre asociatii cantitatea de apa inregistrata lunar la apometrul de bransament, iar asociatia sa imparta consumul catre proprietari, pe baza citirilor repartitoarelor de costuri, asa-zisele apometre individuale, din fiecare apartament. In prezent, noi ne ocupam cu facturarea, insa doar pentru a veni in sprijinul consumatorilor. Sunt asociatii ale caror reprezentanti sunt preocupati si vin la noi, calculam impreuna facturile… alte asociatii nu sunt deloc interesate de problemele membrilor lor. Cat priveste apometrul de la blocul 89, spre deosebire de apometrele individuale, sigilate vizibil la exterior, acest tip de aparat are sigiliu aplicat in interiorul cutiei, direct pe mecanism, pentru a nu se putea umbla la el. Mai mult, apometrul respectiv a fost trimis la control la Iasi, la Serviciul de Metrologie Legala, iar rezultatul este clar pentru toata lumea: aparatul a fost gasit conform si functieaza corespunzator. La blocul respectiv, a fost o avarie la teava principala, neobservata de nimeni, si chiar noi, la sfarsitul lunii respective, am anuntat asociatia ca ar fi un consum exagerat de mare fata de normal, si astfel s-au luat masuri. Aceste pierderi de apa, de pe reteaua din interior, de dupa apometrul nostru de bransament, sunt suportate de asociatie! Mai mult, tot asociatia suporta si consumurile nedeclarate de unii consumatori – cazul semnalat la blocul 89, unde a fost un consum nedeclarat de 1.000 de metri cubi de apa, ori al unui cetatean de la un bloc din centrul orasului, care avea 800 de metri cubi nedeclarati, iar exemplele pot continua. Noi nu avem dreptul sa facem controale individuale, ci doar sa verificam periodic apometrele din apartament, si asta doar cu acordul consumatorului respectiv. La fel, noi nu avem in domeniul de activitate reparatii ale avariilor de pe domeniile private; mai intervenim, contra-cost, la solicitarea consumatorilor, pentru a-i ajuta sa rezolve rapid si bine problemele respective. Trebuie sa intelegeti foarte bine, sunt niste legi, sunt niste reguli pe care nu avem voie sa le incalcam, cu atat mai mult cu cat suntem operator judetean!, a explicat Ticu Bahnaru, directorul Aquavas SA.

Insa aceste explicatii nu l-au multumit deloc pe consilierul liberal Marius Arcaleanu, care a continuat sa arunce cu acuze si sa ii jigneasca pe toti cei prezenti la sedinta: “Eu voi continua sa urmaresc acest subiect, pentru ca mie imi pasa de acest oras, chiar daca voua (consilierilor si conducerii Primariei, n.r.), nu va pasa de cei care v-au ales in aceste functii!”, „Nu ma mai intrerupeti, nu imi mai bagati pumnul in gura!”, “Nu sunt lasat sa-i apar pe saracii vasluieni jecmaniti de Aquqvas!” a replicat Arcaleanu de fiecare data cand i s-au oferit explicatii care nu i-au fost pe plac ori cand se incerca reintrarea in ordinea de zi a sedintei.

Cu greu, si doar dupa ce primarul Vasile Paval a reiterat promisiunea de a se discuta acest subiect la viitoarea sedinta de CL, s-a reusit sa i se ia cuvantul liberalului si sa se treaca la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, puncte care, culmea, au fost votate in unanimitate, inclusiv de liberalul razboinic.

• Marian Mocanu