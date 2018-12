Cu o alocare de aproape 1,8 milioane lei, Guvernul Dancila salveaza comuna Suletea

• In sedinta de joi, Guvernul Dancila a adoptat o hotarare privind alocarea unor sume de bani mai multor unitati administrativ-teritoriale din tara, printre acestea numarandu-se si comuna Suletea. Suma ce urmeaza a fi primita de comuna vasluiana, respectiv 1.779.000 lei, va fi folosita pentru stingerea unui litigiu cu Fondul de Garantare.

Veste buna pentru comuna vasluiana Suletea. In cadrul sedintei de Guvern de joi, 13 decembrie, Executivul a adoptat o hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in Bugetul de stat pentru anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale. Iar printre respectivele unitati administrativ-teritoriale se numara si Suletea, care urmeaza sa primeasca aproape 1,8 milioane de lei. Banii vor fi directionati catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), care a finantat o investitie in comuna, intrucat Departamentul de Lupta Antifrauda a constatat o ilegalitate si finantarea trebuia returnata.

„Dupa ani de zile in care comuna noastra a mers impiedicata, cu conturi blocate si cu executari silite, pot spune ca am iesit la lumina!

Inca din anul 2013, comuna trebuia sa inapoieze Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale nu mai putin de 1.400.000 de lei, adica 14 miliarde de lei vechi! Motivul? Antreprenorul general care trebuia sa asfalteze drumurile comunale din Fedesti si Jigalia (…) a subcontractat (fara a avea acordul AFIR) catre Constructii Consult SRL o parte din lucrare, in speta drumul comunal de la Jigalia! Acest sector a fost pregatit pentru asfaltare in anul 2011 de utilajele Constructii Consult, iar Departamentul de Lupta Antifrauda a venit la Suletea si a descoperit ilegalitatea! Comuna Suletea a fost executata, trebuia sa returneze acea suma, aproximativ 14 miliarde de lei vechi! Am uzat de toate drepturile de contestatii, atat la Curtea de Apel Iasi, cat si la Inalta Curte de Casatie si Justitie! Peste tot am pierdut…”, spune primarul Ciprian Robert Tamas intr-o postare pe Facebook.

„Astfel, in anul 2017, la propunerea Camerei de Conturi Vaslui, am actionat fostul primar al comunei in judecata. Curios, atat Tribunalul Vaslui, cat si Curtea de Apel Iasi ne-au respins actiunea din cauza faptului ca eu, primar in functie al comunei, am semnat receptia lucrarilor! Ce riscam daca nu as fi semnat? Neinchiderea la termen a proiectului si, implicit, rambursarea tuturor celor 2.500.000 euro!!! Incepand cu anul 2014, in fiecare an, aveam promisiuni de la toti politicienii centrali si judeteni ca vom primi banii sa iesim la liman!

Astazi (13 decembrie, n.r.), cu lacrimi in ochi de bucurie, va spun ca am primit toti banii! In sedinta de astazi (13 decembrie, n.r.), Guvernul Romaniei a alocat comunei noastre suma de 1.779.000 de lei, pentru a stinge intregul litigiu cu Fondul de Garantare si, in sfarsit, pentru a debloca comuna!”, a scris Tamas.

Edilul a tinut sa le spuna locuitorilor comunei si cine sunt cei care „au scos comuna la lumina”: „Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, domnul deputat Daniel Olteanu, vicepresedintii Consiliului Judetean, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc, toti consilierii judeteni PSD si ALDE si cativa consilieri judeteni ai PNL, in frunte cu doctorul Dan Cain! In numele meu si al dumneavoastra, din suflet, le multumesc tuturor pentru ajutorul dat comunitatii noastre!”, a mai adaugat primarul din Suletea.

• Adriana Susnea