Craciun fericit pentru “teparii” de la CCD

• Sase dintre vasluienii in numele si cu acordul carora un fost secretar al Casei Corpului Didactic Vaslui, Daniel Cristian Iacob, si complicea acestuia au contractat credite uriase de la o banca comerciala au scapat complet de rigorile legii. Norocul lor a fost durata desfasurarii procesului, in care au fost acuzati de aderare la grup infractional organizat, inselaciune in contracte si fals in inscrisuri sub semnatura privata, intre timp intervenind prescriptia faptelor petrecute in perioada 2007 – 2008.

In 2015, 18 vasluieni au fost trimisi in judecata de DIICOT, acuzati ca au contractat credite la Banca Comerciala Romana si nu le-au mai achitat. Sefii retelei erau Daniel Cristian Iacob, fost secretar la Casa Corpului Didactic Vaslui, si complicea sa, Mihaela Hristea, care, folosindu-se de intermediari si adeverinte false, au convins mai multe persoane sa contracteze in folosul lor credite la o banca comerciala. Cei doi s-au folosit de alte persoane pe numele carora au contractat, in perioada 2007 – 2008, credite uriase, uzand de documente false intocmite pe numele acestora, ridicand apoi banii si ulterior „uitand” sa achite ratele pe care promisesera sa le plateasca in numele titularilor creditelor. Cei recrutati erau persoane cu o situatie sociala precara, unii fara venituri, unii dintre ei chiar subalterni de la CCD ai lui Iacob, altora li se promitea angajarea fictiva la firma lui Hristea, pentru a beneficia de vechime in vederea iesirii la pensie sau pentru obtinerea ajutorului de somaj. Astfel, cei doi au reusit sa puna mana pe 15 credite bancare a caror valoare totala s-a ridicat la 1.393.000 de lei noi, cel mai mare imprumut obtinut astfel de Iacob fiind de 74.500 de lei, iar cel mai mic, 59.400 de lei. Dupa aproape doi ani de procese, sentinta data de Tribunalul Vaslui, prin care cei doi au fost condamnati in lipsa, fiind fugiti in Scotia, Iacob, la 9 ani si 4 luni, respectiv Hristea, la 4 ani si 8 luni de inchisoare, a fost desfiintata in totalitate de Curtea de Apel Iasi, care a impus rejudecarea dosarului. A urmat un alt proces, ce a durat la randu-i inca un an, asa zisele victime ale celor doi escroci fugari fiind judecate intr-un dosar separat, sub acuzatiile de aderare la grup infractional organizat, inselaciune in contracte si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In luna mai, respectivii, care totusi nu au beneficiat de creditele contractate, au fost condamnati de catre Tribunalul Vaslui la pedepse cuprinse intre un an si jumatate si doi ani de inchisoare, sentinte impotriva carora 6 dintre inculpati au facut din nou apel. Si de aceasta data, „teparii” de la CCD au avut noroc la instanta superioara, Curtea de Apel Iasi, dat fiind ca, inainte de Craciun chiar, au primit vestea ca au scapat complet de pedepse. Asta pentru ca judecatorii ieseni au decis incetarea proceselor penale pornite impotriva lor, ca urmare a interventiei prescriptiei faptelor! Mai mult, din acelasi motiv, cei sase au scapat si de plata cheltuielor judiciare, cate 1.500 lei fiecare, stabilite de prima instanta, astfel ca vor avea, totusi, niste sarbatori fericite!

• Marian Mocanu