Corala Fantasia, concert la Catedrala Episcopala din Husi

• Duminica, 23 decembrie, de la ora 18.00, in prezenta Parintelui Episcop Ignatie al Husilor, Corala Fantasia, dirijata de prof. Vasile Negura, a sustinut un concert de colinde la Catedrala Episcopala din Husi. Le-au fost alaturi, la acest moment deosebit, grupul folcloric „Floarea Dorului”, coordonat de profesorul Adrian Calin.

Numerosi huseni au participat la spectacolul deosebit, oferit, pentru al doilea an consecutiv, de Corala Fantasia in Catedrala Episcopala din Husi. Au fost interpretate colinde atat din repertoriul national, cat si din cel international.

La finalul concertului Parintele Episcop Ignatie a multumit pentru atmosfera extraordinara realizata prin colinde: „Consider ca am avut o seara extraordinara, ca ne-am apropiat de aceasta taina a venirii lui Hristos in lume. Ma gandeam, in timp ce cantau aceste doua grupuri, Corala Fantasia si grupul „Floarea Dorului”, ca pot fi comparate cu enarmonicele din muzica, care sunt sunete egale dar de notatie diferita. M-am gandit la aceasta comparatie caci intensitatea, calitatea sunetelor, este egala la ambele grupuri. Notatiile sunt diferite, adica stilurile diferite, unul coral si unul traditional. Enarmonicele in muzica sunt foarte frumoase si va multumesc foarte mult, caci ati cantat extraordinar. (…) Multumesc foarte mult domnului profesor Vasile Negura pentru ca se ocupa de Corala Fantasia, care este o emblema a judetului Vaslui. Ii multumesc in egala masura si domnului Sorin Popoiu pentru textul minunat, sigur ca are darul acesta de a surprinde in cuvinte realitati pe care poate noi nu reusim sa le exprimam cu aceeasi dexteritate. Am retinut cateva metafore care mi-au mers la suflet, a spus, printre altele, ca ei ne colinda intrand in pridvorul sufletului. Eu cred ca prin colindele pe care ni le-ati cantat, ne-ati adus mult mai aproape de Altar!”

Totodata, in semn de apreciere a intregii activitati a domnului Vasile Negura si a efortului depus cu tinerele ce compun Corala Fantasia, Preasfintitul Ignatie i-a oferit Diploma de Excelenta a Episcopiei Husilor: „Deoarece a existat si exista o foarte frumoasa colaborare a domnului Vasile Negura cu Episcopia noastra, vreau sa ii fim recunoscatori, deoarece investeste foarte mult din timpul si experienta sa, in acesti tineri. Ne-am gandit sa ii conferim Diploma de Excelenta a Episcopiei Husilor in semn de pretuire si recunoastere a lucrului bineplacut lui Dumnezeu, savarsit spre binele Bisericii.”

O alta surpriza a serii a fost si prezenta unui grup de studenti de la Teologie si Conservator care au interpretat in final mai mai multe colinde.