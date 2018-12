Consilierii locali, moment de reculegere pentru cei doi eroi barladeni care au murit la Revolutie

Ultima sedinta ordinara a Consiliului Local Barlad din acest an, desfasurata miercuri, 19 decembrie, a fost prezidata de social-democrata Cristina Tiron care, ca si in decembrie 2017, a daruit tuturor consilierilor si jurnalistilor prezenti in sala cate un Mos Craciun din ciocolata. Inca din capul locului, aceasta s-a adresat audientei, spunand ca spera ca anul 2019 sa fie mult mai bun decat a fost 2018, dupa care le-a urat tuturor sarbatori fericite, sa fie sanatosi si sa aiba ganduri bune.

Inainte de inceperea sedintei propriu-zise, colegul sau de partid Dorin Apostu a intervenit si le-a cerut consilierilor sa tina un moment de reculegere in memoria celor doi eroi barladeni care, in urma cu 29 de ani, si-au pierdut viata dupa ce au fost impuscati pe Aeroportul Otopeni.

„Doamna presedinta, daca imi permiteti! La inceput de sedinta, stimate colege, stimati colegi, pentru ca suntem in decembrie, iar Revolutia a avut loc in decembrie 1989, as dori sa tinem un minut de reculegere in memoria lui Lucian Marin si a lui Cristian Olaru si pentru toti cei care s-au jertfit pentru libertatea noastra”, a spus Apostu.

Imediat, toti cei 20 de consilieri locali aflati in sala, primarul Dumitru Boros, secretarul Barladului, Catalin Haret, reprezentantii celorlalte institutii prezenti la sedinta, precum si ziaristii locali s-au ridicat in picioare, au plecat capul si, timp de cateva zeci de secunde, s-au rugat pentru martirii cazuti in Decembrie ’89.

De mentionat ca cei doi eroi barladeni care au murit la evenimentele din ’89, respectiv militarii in termen Lucian Marin si Cristian Olaru, care au fost impuscati pe Aeroportul Otopeni, sunt inmormantati la Cimitirul „Eternitatea”. Cristian Olaru si Lucian Marin, in varsta de numai 19 si respectiv 22 de ani, isi satisfaceau stagiul militar la Unitatea Militara din Campina, cand au fost chemati la Aeroportul Otopeni. Ambii au fost impuscati pe data de 23 decembrie, ulterior fiind ridicati la gradul de sublocotenenti si declarati eroi martiri ai Revolutiei.

• Adriana Susnea