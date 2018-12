Consilierii judeteni liberali au ingropat securea razboiului. Deocamdata!

• Poate pentru ca sedinta a fost in preajma sarbatoririi Centenarului Unirii, consilierii judeteni liberali au revenit la sentimente mai bune si au votat «pentru» la toate cele 40 de proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi. Intre acestea, si cele privind acceptarea, de catre CJ Vaslui, a celor patru freze de zapada oferite gratuit de DRDP Iasi, ori darea in folosinta, tot gratuit, catre CMJ si CJCPCT, a doua autovehicule apartinand institutiei, proiecte respinse in doua randuri din cauza abtinerii lor de la vot.

In ciuda faptului ca se anunta agitata, date fiind “antecedentele” sedintelor anterioare, ori lunga, ordinea de zi cuprinzand nu mai putin de 40 de puncte, ultima sedinta a Consiliului Judetean s-a desfasurat intr-o atmosfera calma, parca in consens cu evenimentul ce urma sa fie celebrat peste doua zile, Marea Unire. Chiar daca au mai existat mici discutii ori cereri de lamurire cu privire la unele proiecte de hotarare, relatiile intre consilierii judeteni liberali, din opozitie, si cei ai puterii, PSD – ALDE, au fost mult mai calme, fata de sedintele anterioare, care s-au lasat cu „scantei”. Mai mult, consilierii liberali au avizat favorabil toate problemele puse in discutie, spre deosebire de politica adoptata de acestia la sedintele anterioare, de abtinere la orice proiect de hotarare, indiferent de continutul sau oportunitatea acestora. Astfel, au trecut cu unanimitate de voturi atat rectificarea bugetului judetului, cat si cea a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din bugetul propriu, subiecte care, in sedintele precedente, fusesera indelung discutate si contestate de opozitie. Nici macar alocarea a 400.000 de lei din fondul de rezerva catre primarii aflate in dificultate financiara nu a mai starnit patimile de altadata, observatia ca primariile liberale nu se regasesc pe listele celor ajutate de la judet fiind facuta pe un ton calm… A contat poate faptul ca si conducerea CJ s-a tinut de cuvant si a facut diligentele promise catre guvern pentru ca unele primarii sa primeasca sume importante de la bugetul de stat pentru a-si rezolva problemele.

Mai mult, alte proiecte care, in decursul lunii trecute nu au fost adoptate din cauza abtinerii consilierilor liberali, au intrunit de aceasta data unanimitatea, find adoptate fara discutii sau observatii din partea opozitiei. Inte acestea, cel privind preluarea in folosinta gratuita de catre CJ Vaslui a patru freze de zapada, pe care Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi s-a aratat dispusa sa le cedeze in folosinta gratuita pe o perioada de cinci ani. Din pacate, intrarea in exploatare a celor patru freze, fabricate in perioada 1970 – 1987, si care au nevoie de reparatii si piese de schimb, ar putea intarzia, astfel ca SC Lucrari Drumuri si Poduri SA nu se va putea baza in urmatoarea perioada decat pe cele sapte freze proprii pentru a curata si a mentine in stare de functionare, in caz de nevoie, cei 935 de kilometri de drum judetean pe care-i are in grija. Alta era situatia daca hotararea in cauza ar fi fost votata favorabil prima data cand a fost supusa aprobarii consilierilor judeteni, in urma cu mai bine de o luna!

• Marian Mocanu