Conducta de gaz din zona Liceului „Eminescu” Barlad, rupta de un sofer neatent

Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Barlad au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiului la un accident rutier petrecut in Barlad, care s-ar fi putut solda cu urmari grave. O masina condusa de un sofer de 37 de ani, din localitatea Trestiana, comuna Grivita, a derapat din cauza poleiului format pe strada, a lovit un gard, dupa care a ricosat intr-un contor de gaze pe care l-a dislocat, iar in final s-a oprit la cativa centimetri de un copac.

Accidentul s-a petrecut duminica, 9 decembrie, in jurul orei 15.45, pe strada Mihai Eminescu, aproape de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad. Asa cum e procedura in astfel de cazuri, la fata locului au sosit echipele de interventie Delgaz Grid Barlad, care au sistat furnizarea gazului metan pentru a putea remedia defectiunea si a evita riscul unei explozii. Totodata, in urma apelului la numarul de urgenta 112, la fata locului au sosit si echipaje de politie si ambulanta. O femeie de 39 de ani, pasagera in autoturismul ce a rupt teava de gaz, a fost ranita in accident si a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportata la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad pentru investigatii si ingrijiri de specialitate.

In ceea ce-l priveste pe sofer, acesta a fost testat de politistii rutieri cu aparatul alcooltest, insa rezultatul a aratat ca nu consumase bauturi alcoolice. Chiar si asa, politistii au deschis pe numele sau un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de distrugere si vatamare corporala din culpa.

• Adriana Susnea