„Codrenista” Antonia Zavate, singura din judet premiata de Ministerul Educatiei

• Barladeanca Antonia Zavate, care invata la Colegiul „Codreanu”, este singura eleva din judet care, gratie medaliei de argint obtinute la Olimpiada de Stiinte a Uniunii Europene 2018, a fost premiata de Ministerul Educatiei. In cadrul ceremoniei gazduite, ieri, de Universitatea Politehnica din Bucuresti, „codrenista” a fost rasplatita cu suma de 8.330 de lei. Cu aceeasi suma a fost premiata si profesoara care a indrumat-o, dar si unitatea de invatamant pe care o frecventeaza.

Barladul si, in mod deosebit, Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad au toate motivele sa se mandreasca cu eleva Antonia-Georgiana Zavate (clasa a XI-a) care a fost singura reprezentanta a judetului prezenta la premierea de catre Ministerul Educatiei a elevilor romani medaliati la olimpiadele si concursurile internationale pe discipline in anul scolar 2017-2018. Festivitatea de premierea a avut loc ieri, 20 decembrie, incepand cu ora 11.00, in Aula Universitatii Politehnice din Bucuresti.

Antonia-Georgiana Zavate s-a numarat printre cei 255 de elevi romani castigatori ai distinctiilor (61 de medalii de aur si premii I, 90 de medalii de argint si premii II, 65 de medalii de bronz si premii III si 39 de mentiuni), gratie medaliei de argint cucerite la cea de-a 16-a editii a Olimpiadei de Stiinte a Uniunii Europene (The European Union Science Olympiad – EUSO) 2018, desfasurata intre 28 aprilie – 5 mai, la Ljubljana (Slovenia). In cadrul competitiei, Antonia, pe atunci eleva in clasa a X-a, a facut parte din echipajul Romaniei, format din cate doi olimpici la Chimie, Fizica si Biologie. Rezultatele sunt cu atat mai importante cu cat, la acest nivel, au participat cei mai buni olimpici la cele trei materii de studiu din 25 de tari: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, Romania, Slovenia, Spania, Suedia, Estonia si Slovacia.

Potrivit reglementarilor in vigoare, premiile pentru rezultatele inregistrate la olimpiadele/concursurile internationale au urmatoarele cuantumuri: 12.545 lei – premiul I absolut (obtinut cu punctaj maxim), 9.720 lei – premiul I/medalie de aur, 8.330 lei – premiul II/medalie de argint, 5.950 lei – premiul IIl/medalie de bronz si 4.065 lei – mentiune (sau diplome echivalente). Iar sumele in bani acordate elevilor premiati la competitiile regionale (olimpiade balcanice de seniori si juniori, Olimpiada Internationala Pluridisciplinara Tuymaada, Olimpiada de Informatica a Europei Centrale, Olimpiada de Chimie „D.I. Mendeleev”, etc.) sunt: 4.440 lei – premiul I/medalie de aur, 3.785 lei – premiul II/medalie de argint, 2.945 lei – premiul III/medalie de bronz si 2.550 lei – mentiune (sau diplome echivalente).

La premierea organizata de Ministerul Educatiei, Antonia a fost insotita de profesoara de chimie Aura-Maricica Tilibasa, care a indrumat-o, si directoarea Daniela Rodica Jitca, ce a reprezentat liceul. Atat eleva cat si profesoara indrumatoare si Colegiul „Codreanu” au primit cate 8.330 lei, echivalentul bonusului oferit de Minister pentru medalia de argint. In cazul unitatii liceale, suma primita va fi utilizata pentru dotari destinate sprijinirii eficientei procesului de invatamant.

Trebuie spus ca, in anul scolar 2016-2017, indrumata de aceeasi profesoara, Antonia Zavate a reusit sa se claseze pe locul IV la nivel national la olimpiada de Chimie, obtinand mentiune din partea Ministerului Educatiei. De altfel, gratie acestui rezultat deosebit, eleva a fost inclusa in lotul national largit al Romaniei (format din elevi din clasa a IX-a care au iesit pe primele patru locuri la nationalele de Chimie, Fizica si Biologie) ce urmau sa se pregateasca pentru EUSO 2018. Ulterior, a sustinut niste probe de departajare, in urma carora, din 12 elevi, doar sase aveau sa fie inclusi in lotul national restrans ce urma sa reprezinte Romania la olimpiada din Slovenia. Ea a fost prima eleva din Barlad ce a reprezentat Romania la Olimpiada de Stiinte a Uniunii Europene (EUSO) 2018 si chiar a ajutat echipa sa obtina medalia de argint.

• Adriana Susnea