Coboram la prima, proiectie de gala la Cityplex Vaslui, in prezenta regizorului Tedy Necula

• Vineri, la ora 19.00, la Cityplex Vaslui – in incinta Silver Mall, are loc proiectia de gala a lung metrajului independent Coboram la prima, in prezenta regizorului Tedy Necula.

Cu o distributie extrem de interesanta, care aduce impreuna actori veterani si debutanti, Coboram la prima se petrece intr-un metrou care se blocheaza intre statii, in dimineata de dupa incendiul din clubul Colectiv. Calatorii incep sa interactioneze… “Suntem straini pana cand ceva ne aduce impreuna. Daca ne deschidem, observam ca avem ce impartasi cu cei din jurul nostru. La finalul calatoriei, la urmatoarea statie, fiecare iese modificat, in felul sau. Suntem unii langa altii in lume, asa cum suntem si intr-un vagon de metrou”.

„Coboram la prima, cu premiera in cinematografele noastre pe 26 octombrie, e un slalom intr-un spatiu claustrofob intre povesti si personaje, cu surprize oferite de backstory-ul unora dintre eroi, cu cateva lectii servite, uneori cam didacticist, cu actori romani veterani ce aduc bucuria de a-i vedea evoluand in acelasi cadru si interpretari bune de la unii debutanti. Coboram la prima are puterea de a face, ca in replica personajul lui Constantin Cotimanis, sa se opreasca timpul in loc pentru ca noi sa urmarim povestea, pentru a-i cunoaste mai bine pe acesti eroi fortati de imprejurari sa stea blocati laolalta, intr-un vagon de metrou oprit accidental intre statii.

Filmul ii va face si pe cei mai putin impresionabili dintre noi sa verse o lacrima la monologul personajul lui Constantin Cotimanis, raisonneur-ului filmului.

Regizorul debutant in lungmetrajul de fictiune Tedy Necula (29 de ani) are ambitia de a lucra simultan cu peste 15 actori pentru a schita portrete si povesti. Filmul vorbeste despre prejudecati, uneori apeland la clisee, puncteaza un moment in timp pentru aceasta poveste fara varsta legandu-i pe unii eroi de evenimentele dramatice de la Colectiv si face in asa fel incat sa vrem sa vedem mai departe povestea fiecarui personaj.

Unele replici stangace si personaje ingrosate sunt contrabalansate de mici secvente ca niste mici bijuterii: e vorba de cateva „schite” care aduc fiecare in parte cate ceva filmului – momentele cu Victoria Cocias si Constantin Draganescu aduc caldura, apoi momentul in care personajele lui Tudorel Filimon si al lui Constantin Cotimanis interactioneaza induioseaza. Emilian Oprea isi face si el personajul captivant. Eroii jucati de Tedora Mares si Adrian Paduraru se confrunta si ei cu o drama – afacerea de familie a intrat in insolventa… Tedy Necula ofera in film si perspectiva unui copil autist – fiul personajului jucat de actrita Ela Ionescu; lumea vazuta de personajul copilului ne face sa reflectam asupra modului in care ar putea sa perceapa lumea copiii cu aceasta afectiune.

Camera lui Tedy Necula valorifica spatiul claustrofob al vagonului de metrou intrand in sufletul acestor personaje, cu povesti personale demne de a fi descoperite. Eroii sunt un preot ascuns in straie civile, un puscarias proaspat eliberat, o asistenta medicala, o tanara insarcinata, trei studenti, un cuplu de batrani, o pereche de parinti indurerati de disparitia fiului lor, trei tipi galagiosi, un dansator gay, vreo doua fete din Republica Moldova… Regizorul si scenarista debutanta Alexandra Axinte au o atitudine duioasa fata de acesti eroi ai lor, care – cu totii, pana la urma, obtin, intr-un fel sau altul, mantuirea. (sursa cronica: cinemagia.ro)

Regia: Tedy Necula

Cu: Iulian Burciu, Grumazescu Cezar, Victoria Cocias, Constantin Cotimanis, Dana Porlogea, Constantin Draganescu