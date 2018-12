CJRAE Vaslui, partener intr-un Proiect Erasmus+ “All-Inclusive School”

In perioada 15-16 noiembrie, Irecoop Emilia Romagna a gazduit partenerii italieni si straini implicati in Proiectul “All-Inclusive School” (KA2 Strategic Partnership), co-finantat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc la Cooperation Palace din Bologna. Aceasta prima intalnire a reprezentat o oportunitate unica de a afla informatii despre activitatea institutiilor implicate in proiect Archilabò din Bologna, Institutului Tehnic de Stat „Ignazio Calvi” din Finale Emilia (Italia), a Colegiului Huerta Santa Ana din Sevilla, Spania, a Landkreis Kassel din districtul Kassel, Germania, a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui, Romania, precum si despre activitatea Universitatii Leuven-Limburg din Leuven, Belgia.

Pierlorenzo Rossi, Presedintele Irecoop Emilia-Romagna, le-a multumit partenerilor de proiect si a evidentiat caracteristicile si exemplele de buna practica ale institutiei pe care o reprezinta si care se evidentiaza prin atentia deosebita acordata aspectelor sociale. Sistemul care sta la baza functionarii institutiilor din Emilia Romagna favorizeaza dezvoltarea de competente si abilitati utile sistemului educational regional si European, prin furnizarea de instrumente potrivite pentru profesori, in vederea favorizarii incluziunii sociale si a sprijinului educational specializat.

Morena Manni (Sefa Departamentului de Proiecte) si Margherita dalla Casa, (Consilier pe Proiecte Internationale) la Irecoop Emilia-Romagna, au prezentat in detaliu ceea ce inseamna All-Inclisive School: un proiect de inovare sociala, care se va finaliza prin elaborarea de instrumente didactice menite sa ajute profesorii/cadrele didactice in activitatea lor la clasa. Aceste instrumente vor facilita predarea digitala si incluziva, astfel crescand integrarea in clasa a elevilor cu nevoi speciale (in special a celor cu deficienta de intelect).

Intalnirea a reprezentat o ocazie pentru trasarea sarcinilor intre parteneri, planul de comunicare si de diseminare si, in cele din urma, stabilirea urmatorilor pasi in legatura cu crearea si dezvoltarea rezultatelor/produselor proiectului All-Inclusive School.

Partenerii proiectului All-Inclusive School vor colabora in mod special, la elaborarea urmatoarelor produse/rezultate:

• ALL-IN IDENTIKIT: O cercetare pentru elaborarea unui identikit (portret) al profesorului Incluziv European. Cercetarea va fi coordonata de catre University Leuven-Limburg din Leuven, partenerul stiintific capabil sa dezvolte un input metodologic necesar unei cercetari cantitative si calitative;

• ALL-IN TEACHER KIT: un ghid practic, cu accent pe utilizarea unor strategii didactice de colaborare si incluziune si pe instrumentele care vin in sprijinul profesorului incluziv; coordonatorul Proiectului Irecoop Emilia-Romagna va conduce lucrarile referitoare la acest ghid;

• ALL-IN SOCIAL BOOK CREATOR: o aplicatie web gratuita pentru crearea unor materiale didactice digitale (Social Books) deschise, incluzive si accesibile. Aplicatia va fi realizata cu ajutorul competentelor tehnice a celor de la Archilabo, specializat in elaborarea de tehnologii digitale inclusive.

Se va crea o retea ampla, atat nationale, cat si internationale, care va contribui la difuzarea si diseminarea produselor rezultate in spatiul European. In Romania, aceasta va cuprinde Directia de Asistenta Sociala, Departamentul de Protectie a Copilului, Primaria Municipiului Vaslui si cateva scoli generale si ONG-uri locale care sustin elevii cu nevoi speciale.

In curand se va lansa pagina de web unde veti putea vizualiza toate noutatile si informatiile referitoare la proiectul All-inclusive Schools!