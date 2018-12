Cine (mai) are grija de batranii nostri?

• Din mii de batrani vasluieni care nu mai au pe nimeni sa-i ajute, doar cateva sute au norocul sa beneficieze de servicii de ingrijire de tip rezidential sau la domiciliu. Restul spera sa aiba norocul ca un vecin sau o ruda sa le mai deschida usa. Autoritatile incearca, in lipsa banilor si a personalului necesar, sa fac ce pot. In rest, problema cade in sarcina DGASPC ori a fundatiilor, putine la numar. Prefectul Eduard Popica a promis ca va incerca sa gaseasca unele solutii, in special la nivelul comunitatilor rurale, prin implicarea autoritatilor locale.

Persoanele adulte aflate in dificultate pot beneficia de masuri de protectie sociala, insa, la acest moment, la nivelul judetului Vaslui, in institutii de tip rezidential care ofera astfel de servicii sunt disponibile mai putin de 300 de locuri pentru varstnicii care nu mai au nici un ajutor. De exemplu, DGASPC are doua astfel de Centre de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice, cel de la Husi si cel de la Giurcani, comuna Gagesti, si alte cateva centre destinate batranilor incadrati in diverse categorii de handicap. Lor li se adauga cele doua centre Medico – Sociale din subordinea CJ Vaslui, cele de la Gagesti si Codaesti, si alte cateva, putine la numar, infiintate de diverse fundatii ori asociatii de binefacere. La CIAPV Husi, la acest moment sunt internati 63 de beneficiari cu varste peste 60 de ani, dintre cei care nu au familie, nu au locuinta sau posibilitatea de a-si asigura conditii de locuit pe baza resurselor proprii, au venituri mici sau, din cauza varstei ori a bolilor, nu se pot autogospodari. Cei 18 beneficiari provenind din mediul urban si cei 45 de beneficiari din mediul rural de la Husi primesc gazduire si hrana, ingrijire personala, asistenta medicala si psiho-sociala, avand totodata si posibilitati de socializare si petrecere a timpului liber. Cererea de astfel de servicii este foarte mare, alte 65 de persoane fiind pe listele de asteptare, insa, desi capacitatea centrului este mai mare, acesta este acum in plin proces de reorganizare si nu mai poate primi alti vastnici aflati in nevoie. La CIA Giurcani sunt gazduiti si ingrijiti alti 37 de varstnici, cei mai multi trecuti de 70 de ani, care, pe langa alte facilitati, au la dispozitie, pentru a avea o ocupatie, si o gradina de zarzavat, posibilitatea de a creste animale, un club unde pot socializa ori lua legatura cu cei dragi.

In ceea ce priveste batranii care, desi au probleme, prefera sa locuiasca in propriile case, DGASPC le poate oferi servicii de ingrijire la domiciliu doar pe raza municipiului Vaslui. Sapte lucratori sociali, carora li se va adauga in curand si un asistent medical, au in grija la acest moment 29 de varstnici, majoritatea femei, carora le ofera ajutor pentru activitatile de baza ale vietii zilnice, igiena corporala, imbracare dezbracare, prepararea sau livrarea hranei, activitati de menaj, cumparaturi, insotire in mijloace de transport ori in vizitele la medic, dar si, la cerere, le administreaza si gestioneaza bunurile ori le platesc facturile. Lor li se mai adauga lucratorii Serviciului de Asistenta Sociala al Primariei municipiului Vaslui, care, la randul lor, asigura astfel de servicii de ingrijire la domiciliu pentru alte circa 40 de persoane varstnice aflate in nevoie.

„Am dori sa extindem astfel de servicii, atat cele de tip rezidential, cat si cele de ingrijire la domiciliu. In acest scop, DGASPC Vaslui cauta sa identifice noi spatii ce ar urma sa fie reabilitate pentru a functiona ca centre de ingrijire pentru persoane varstnice care vor primi atat noi beneficiari, cat si dintre cei aflati la CIA Husi, centru care urmeaza sa fie reabilitat. Acum, suntem in discutii cu Primaria Negresti, pentru preluarea in acest scop a fostului spital orasanesc. Deasemenea, incercam sa extindem serviciul de ingrijire la domiciliu, prin cresterea numarului de ingrijitori calificati care sa ofere astfel de servicii unui numar cat mai mare de persoane varstnice dependente”, a declarat, in cadrul sedintei Comitetului Persoanelor Varstnice de la sediul Prefecturii Vaslui, psiholog Mirela Modoranu, coordonatorul Serviciului Monitorizare si Management de Caz a serviciilor sociale pentru Adulti, Asistenta Persoane Varstnice si Prevenirea Marginalizarii Sociale din cadrul DGASPC Vaslui.

In cadrul sedintei respective, s-a luat in discutie si faptul ca, daca in municipiul Vaslui se fac totusi eforturi pentru a asigura ingrijire la domiciliu batranilor singuri aflati in nevoie, in schimb, problema celor din mediul rural este acuta. „Din lipsa de bani, dar si de personal, primariile din mediul rural nu prea pot oferi astfel de servicii, asa ca batranii apeleaza la vecini, la rude, ori, din pensia lor, platesc pe cineva sa le aduca o cana cu apa, un blid de mancare ori sa le faca focul. Trebuie facut ceva!”, a spus Ioan Stamate, presedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui.

Prefectul judetului, Eduard Popica, a promis ca, la inceputul anului viitor, va lua legatura cu primariile pentru a vedea care este situatia exacta a cazurilor de batrani aflati in dificultate si, impreuna cu acestea, va cauta solutii pentru asigurarea, acolo unde este posibil, unor servicii de ingrijire la domiciliu. “Drama acestor batrani trebuie sa-si gaseasca o rezolvare, comunitatile trebuie sa se implice mult mai mult in ajutorarea acestor oameni aflati in dificultate. Voi incerca, impreuna cu cei de la Consiliul Judetean, sa vedem daca astfel de servicii pot fi prestate in mod organizat si la nivelul comunelor si ne vom implica, impreuna cu persoanele si institutiile responsabile, in a gasi o rezolvare acestei probleme”, a promis prefectul Eduard Popica.

