Cinci rugbisti barladeni, in lotul U20 pentru meciul Romania – Spania

Ultimul cantonament organizat de Federatia Romana de Rugby (FRR) in acest an pentru categoria de varsta U20 se desfasoara la Complexul Sportiv Navasart Snagov, judetul Ilfov, intre 2-6 decembrie. In total, au fost convocati 29 de jucatori inclusi in lotul largit, care activeaza in tara si strainatate. Dintre acestia, cinci sunt barladeni, fie legitimati la Clubul Sportiv Scolar Barlad si/sau Rugby Club Barlad, fie la alte cluburi din Super Liga sau Divizia Nationala de Seniori.

Acestia sunt Gabriel-Mugurel Costea (pilier, RC Barlad), George Rarinca (linia a II-a, RC Barlad), Razvan Belehuz (linia a III-a, RC Barlad), Radu Anton (linia a III-a, RC Barlad) si Vlad Leica (fundas, SCM Gloria Buzau). Sportivii au fost convocati la lot datorita prestatiilor avute in stagiile de pregatire organizate in ultimile luni, dar si in meciurile din cadrul sezonului competitional 2018-2019. De la Snagov, „stejareii” vor pleca in Spania, unde vor sustine un meci de pregatire cu echipa nationala de U20 a Spaniei. Partida va avea loc sambata, 8 decembrie, la Zaragoza.

„Obiectivul propus pentru acest stagiu este sa cunoastem jucatorii, sa vedem la ce nivel se afla ca pregatire fizica, dar si tehnico-tactic, sa incercam sa ii familiarizam cu sistemul de joc, pentru a putea pregati astfel, cat mai bine, urmatoarele competitii. Nu ne sperie vremea rece, vom avea program normal de pregatire, cu doua antrenamente pe zi, cu sala de forta, recuperare. Este important ca vom avea acest meci de pregatire, pentru ca, astfel, vom vedea cum reactioneaza si jucatorii exact in situatiile de meci. Ne propunem sa dam minute tuturor jucatorilor convocati, sa vedem acele lucruri pe care le stapanim si pe cele la care mai avem de corectat si de imbunatatit”, a declarat Horea Himpea, antrenorul principal al Romaniei U20.

Pe langa cei cinci barladeni, la lotul national U20 au mai fost convocati jucatori de la echipele SCM Gloria Buzau, CT Dinicu Golescu, CSS 2 Baia Mare, ACS Tomitanii Constanta, U Cluj, CSM Bucuresti, CSA Steaua si Olimpia. Sportivii sunt coordonati de staff-ul tehnic format din Horea Himpea – antrenor principal, Marcel Mihalache – antrenor inaintare si Viliami Moala – antrenor treisferturi.

• Adriana Susnea