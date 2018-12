Chiar daca au carte, n-au parte!

• Angajatilor cu studii superioare care lucreaza in specialitatea studiilor in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui sau in institutiile subordonate acestuia nu li se vor aplica maririle salariale, in functie de salariul minim de 2.350 lei, stabilite de Guvern. Chiar si asa, cu o crestere salariala de 9,47%, unii dintre acesti angajati, in special din randul celor cu functii de conducere, vor avea parte de mariri semnificative a lefurilor, de la 1 ianuarie 2019.

In conformitate cu HG 937/2018, recent aprobata, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie va creste la 2.080 lei/lunar, respectiv la 2.350 lei/lunar, pentru salariatii cu studii superioare care lucreaza in specialitatea studiilor si au o vechime minima de 1 an. Partea a doua a acestei Hotarari se pare ca nu se va aplica salariatilor din domeniul public, cel putin in cazul celor care lucreaza in aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui sau din institutiile subordonate acestuia. Saptamana trecuta, consilierii judeteni au aprobat o hotarare prin care salariile de baza ale respectivilor salariati au fost stabilite prin aplicarea coeficientilor de ierarhizare la salariul minim brut de 2.080 lei/lunar, indiferent de studii. Practic, toti angajatii CJ vor beneficia de o majorare salariala de 9,45%, cu exceptia catorva dintre ei, ale caror majorari salariale vor fi ceva mai mari. Este vorba de angajatii cu studii superioare care lucreaza la unele centre din subordinea institutiei si care in prezent au un salariu brut mai mic de 2.350 lei si care, anul viitor, vor primi aceasta suma. Chiar si in aceste conditii, pentru multi dintre angajatii CJ, in special dintre cei cu functie de conducere, majorarile salariale vor fi semnificative. Asta pentru ca, in cazul functionarilor public, lefurile le sunt calculate prin inmultirea salariului minim pe economie cu un comision cuprins, pentru majoritatea, cei cu gradul II, intre 5,50, cazul unui sef de birou, a carui leafa bruta se va ridica la 11.440 lei/lunar, si 7,96, cazul secretarei judetului, ce va avea unul dintre cele mai mari salarii din cadrul CJ, respectiv 16.557 lei/lunar. La fel, in cazul celor cu functii publice de conducere, coeficientul de calcul este cuprins intre 2,15 salarii minime, pentru un referent, si 3,81, pentru un auditor cu grad profesional superior. Cat priveste personalul contractual, acestia primesc lefuri reprezentand intre 5,59 salarii minime pe economie, respectiv 11.628 lei/lunar de la 1 ianuarie 2019, si 1,35 salarii minime, in cazul munictorilor calificati treapta a IV-a care au cel mai mic salariu din CJ, respectiv 2.600 lei brut lunar, anul viitor. De majorari salariale corespunzatoare vor beneficia si presedintele Dumitru Buzatu, a carui leafa lunara reprezinta 9 salarii minime pe economie, si cei doi vicepresedinti, Vasile Mariciuc si Ciprian Trifan, care au un coeficient de 8 salarii minime. Cu completarea ca acestia mai beneficiaza si de un spor de 25% lunar, pentru implementarea de proiecte europene. Macar in acest an, data fiind multitudinea de astfel de proiecte implementate sau aflate in derulare, cei trei si-au meritat sporurile! Consecinta a tuturor acestor majorari salariale, in 2019 va creste cu aproape 10% si bugetul ce va fi alocat cheltuielilor de personal, cheltuieli care, in acest an au insumat 117,6 milioane lei, adica o treime din bugetul de cheltuieli al judetului Vaslui. 40% din aceasta suma se va reintoarce insa la bugetul de stat, sub forma de impozit pe venit si contributii sociale ori de sanatate.

• Marian Mocanu