Cercurile elevilor, “extrase” din ruinele Palatului Copiilor

• Nereusind sa preia Palatul Copiilor, pentru a reabilita si folosi cladirea – candva o bijuterie arhitectonica, acum o darapanatura -, municipalitatea vasluiana va reamenaja o veche centrala termica dezafectata pentru a muta cateva cercuri ale elevilor. Astfel, se vor rezolva doua lucruri: copiii vor putea lucra si invata fara sa le fie frica ca le cade tavanul in cap, pe de o parte, si, renovand centrala si dandu-i o utilitate, cartierul din zona Scolii 7 va avea un aspect mai placut.

Candva, fostul Casa Mavrocordat, actualul Palat al Copiilor, era o bijuterie arhitectonica, gazduind, in calitate de Club al Ofiterilor, diverse evenimente mondene, la care participau personalitati ale vremii, inclusiv regele Carol al II-lea. Anii au trecut si, la mijlocul anilor ’60, cladirii i s-a dat utilitatea de Palat al Elevilor, mii de tineri vasluieni fiind implicati acolo in diverse activitati sportive si culturale. Tot de pe atunci cladirea nu a mai fost reabilitata, astfel ca starea de degradare a devenit tot mai evidenta. Ajunsa, dupa Revolutie, in patrimoniul Ministerului Culturii, s-a facut, in 2008, o incercare de reabilitare completa a cladirii, insa, trei ani mai tarziu, lucrarile au fost sistate. Constructorul, o firma ieseana care ar fi trebuit sa faca lucrarea, dupa ce a decopertat peretii si a facut si alte lucrari care au slabit structura de rezistenta a imobilului, a incasat banii aferenti si s-a facut nevazut! Au urmat mai multe procese, care au ramas fara rezultat, iar cladirea, declarata monument istoric, a continuat sa se degradeze. Singurele spatii care pot gazdui in siguranta activitatile cercurilor elevilor vasluieni sunt anexele, reabilitate prin eforturile conducerii si ale profesorilor Palatului. Chiar si in aceste conditii, elevii si ansamburile acestora, amintind doar ansamblul „Melody” care activeaza acolo, au obtinut zeci de premii si distinctii la concursurile, la care au participat, inclusiv la cele internationale.

Primaria municipiului Vaslui incearca de mai multi ani sa preia obiectivul pentru a-l reabilita, mentinand ulterior aceeasi destinatie, cea de Palat al Copiilor, insa toate incercarile au fost menite esecului, Ministerul nevrand nicicum sa renunte la cladire. In aceste conditii, pentru a nu pune integritatea corporala a copiilor in pericol, municipalitatea a decis sa gaseasca spatii unde sa se desfasoare cursurile cercurilor elevilor gazduite acum in cladirea Palatului Copiilor. In acest sens, a fost identificata o fosta centrala termica, de pe strada Cuza Voda, care dispune de un spatiu generos, care ar putea gazdui astfel de activitati. Fosta centrala este, la randul ei, in stare de degradare, de aceea are nevoie de reabilitare, ocazie cu care va fi si marita pe verticala, adaugandu-i-se un etaj. Pentru aceasta, municipalitatea a alocat aproape 1,4 milioane de lei, din care circa 1,2 milioane lei va costa reabilitarea efectiva si achizitia dotarilor necesare functionarii viitorului “Conac al Copiilor”. Dupa reabilitare, sala multifunctionala de la parter ar putea gazdui atat cercul de aeromodelism, cat si activitati cultural-artistice sau educative extrascolare. Cu aceasta ocazie, se va da o utilitate si imobilului care se degradeaza, centrala termica fiind dezafectata, totodata asigurand in zona cvartalului de blocuri respectiv un aspect arhitectural placut. Lucrarile ar putea incepe in cursul anului viitor, iar obiectivul va fi finalizat dupa circa 12 luni.

• Marian Mocanu