Centenarul Unirii, sarbatorit cu fast la Vaslui

• In ciuda gerului, la ora paradei militare termometrele indicand -7 grade Celsius, mii de vasluieni au fost prezenti in Centrul Civic al municipiului Vaslui pentru a asista la festivitatile prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei – 100 de ani de la Marea Unire.

Multi vasluieni, copii, simpli cetateni, dar si conducerea municipiului si a judetului, parlamentari sau reprezentanti ai partidelor politice si ai institutiilor publice au inteles sa aduca un omagiu inaintasilor care, prin munca si jertfa lor, au infaptuit Romania moderna. Festivitatile dedicate Zilei Nationale a Romaniei au inceput cu o slujba religioasa in memoria eroilor neamului, tinuta de un sobor de 15 preoti, in frunte cu protopopul de Vaslui, Adrian Chirvase. Au urmat apoi discursurile primarului muncipiului Vaslui, ing. Vasile Paval, si al presedintelui Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, care au tinut sa readuca in memoria celor de fata insemnatatea momentului 1 Decembrie 2018 si nevoia, mai mult ca oricand, de unitate a romanilor. “Se implinesc 100 de ani de cand, la Alba Iulia, in ziua de 1 Decembrie 1918 s-a infaptuit cel mai mare ideal al romanilor, Marea Unire, prin unirea Basarabiei, a Bucovinei si, in cele din urma, a Transilvaniei cu Regatul Romaniei. Actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezinta sarbatoarea de suflet a tuturor romanilor, un simbol al implinirii dorintei de libertate si unitate a acestui popor. De Ziua Nationala, se impune sa rememoram, cu pretuire si respect, glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de daruire si sacrificiu pentru implinirea unui ideal viu, faurirea Statului National Unitar, avand la baza unitatea de neam, limba si cultura”, a subliniat primarul Vasile Paval.

Dupa prezentarea, de catre prefectul Eduard Popica si subprefectul Mircea Gologan, a mesajelor primului ministru al Romaniei si al ministrului Afecerilor Interne, si depunerea de coroane in memoria eroilor, a urmat apoi o impozanta parada militara. Militari din garnizoanele Vaslui si Barlad, lucratori ai Jandarmeriei, Politiei de Frontiera, Inspectoratului de Politie Judetean, ai Penitenciarului Vaslui, Politiei Locale sau Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, au defilat, insotiti de tehnica din dotare, spre bucuria vasluienilor, in special a copiilor. Dintre categoriile de tehnica militara prezentate, s-au evidentiat cea specifica decontaminarilor chimice, aruncatoarele de proiectile reactive ale Regimentului de Artilerie Barlad, vehiculele de interventie pirotehnica, cele ale Politiei, dar si ambulantele si autovehiculele Politiei Locale.

A urmat apoi un recital folcloric sustinut de Grupul „Floarea Dorului” al Palatului Copiilor si orchestra „Rapsodia Vasluiului”, insotit de momente coregrafice sustinute de Ansamblul de dansuri „Hora Vasluiului” si membrii Scolii de dans „Virginel Solomon”. Un moment inedit a fost prezentat publicului de catre dansatori, prin arborarea, pe acordurile baladei „Mai, soldate rosior”, in interpretarea Ralucai Radu, a unui un drapel tricolor gigant. Vasluienii prezenti in Centrul civic s-au putut incalzi cu ceai cald si colacei oferiti de municipalitate. Manifestarile din municipiul resedinta de judet s-au incheiat cu un spectacol eveniment, derulat la Sala Polivalenta, a Ansamblului National Academic de Dansuri Populare „Joc”, din Chisinau, Republica Moldova.

• Marian Mocanu