Cele cinci canotoare din judet, premiate de Federatia Romana de Canotaj

• Gratie performantelor reusite in cursul anului 2018, canotoarele Beatrice Madalina Parfenie, din Barlad, Roxana-Georgiana Parascanu, din Pogana, Madalina-Gabriela Casu, din Husi, Iuliana Buhus, din Alexandru Vlahuta, si Adriana Ailincai, din Valeni, au fost premiate de Federatia Romana de Canotaj in cadrul celei de-a doua editii a Galei Canotajului Romanesc 2018.

Medaliile cucerite in cadrul campionatelor europene si mondiale de canotaj desfasurate in acest an de loturile nationale de juniori, tineret si seniori au avut ecou si pe plan national. Pentru a doua oara, Federatia Romana de Canotaj a organizat Gala Canotajului Romanesc 2018, pentru a-i premia pe cei mai buni sportivi care au reprezentat cu succes tara in competitiile internationale. Festivitatea a avut loc marti, 11 decembrie, de la ora 11, la Hotel Caro din Bucuresti.

Cum era de asteptat, pentru performanta adusa canotajului in 2018 au fost premiate si cele cinci sportive din judet. Este vorba despre Beatrice Madalina Parfenie (22 de ani, din Barlad), Roxana-Georgiana Parascanu (21 de ani, din comuna Pogana), Iuliana Buhus (23 de ani, din comuna Alexandru Vlahuta), Madalina-Gabriela Casu (20 de ani, din Husi) si Adriana Ailincai (19 ani, din comuna Valeni). In prezent, primele trei sunt legitimate la CS Dinamo Bucuresti, iar ultimele doua la CSM Calarasi, dar toate sunt componente ale loturilor de Tineret si Seniori ale Romaniei.

Astfel, la categoria de Tineret, au fost premiate canotoarele Roxana-Georgiana Parascanu si Madalina-Gabriela Casu. Cele doua au facut echipa cu alte doua sportive din tara, alaturi de care au concurat in proba de W4- (patru rame fara carmaci), pe distanta de 2.000 de metri, la Campionatul European de Tineret U23 din Brest (Belarus) – medalie de aur, la Campionatul Mondial de Tineret U23 din Poznan (Polonia) – medalie de argint si la Campionatul European de Seniori din Glasgow (Scotia, Marea Britanie) – medalie de argint.

Iar la Senioare au fost premiate sportivele Iuliana Buhus, Beatrice Madalina Parfenie si Adriana Ailincai. Prima a fost recompensata gratie titlului de vicecampioana europeana cucerit la Campionatul European de Seniori din Glasgow (Scotia), unde a concurat in proba de W4- (patru rame fara carmaci), pe distanta de 2.000 de metri. Iar celelalte doua sportive au fost premiate de Federatia Romana de Canotaj datorita titlului continental obtinut in cadrul aceleiasi importante competitii din Marea Britanie, insa in proba de W8+ (opt rame plus carmaci), tot pe distanta de 2.000 de metri, dar si datorita clasarii pe locul V la Campionatul Mondial de Seniori din Plovdiv (Bulgaria), la aceeasi proba de W8+.

Plachetele si cadourile oferite de sponsori le-au fost inmanate de Octavian Bellu, fostul mare antrenor al lotului olimpic de gimnastica artistica, si de Cosmin Butuza, secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului.

De mentionat ca, in cursul acestui an, canotajul romanesc a cucerit nu mai putin de 37 de medalii (aur – 17, argint – 12, bronz – 8) la Campionatele Mondiale si Europene de Seniori, Tineret si Juniori, precum si la Cupele Mondiale si Jocurile Olimpice de Tineret. Gratie rezultatelor exceptionale din 2018, Romania s-a clasat pe primul loc in Europa la numarul de medalii obtinute.

• Adriana Susnea