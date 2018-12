Campania de „inverzire” a Barladului a fost finalizata

• Operatiunea, inceputa in luna octombrie, a ajuns, zilele trecute, la final. In cadrul campaniei de plantari de toamna, Barladul si-a imbogatit zestrea verde cu inca 430 de copaci si circa 4.000 de butasi de trandafiri, echivalentul a cel putin o jumatate de hectar de padure. Numai in ultimii doi ani si jumatate, in Barlad au fost plantati peste 1.500 de puieti ornamentali din specii precum Paulownia Tomentosa, salcam, mar decorativ, tei, magnolie, mesteacan, prun decorativ, platan, arbore de matase, artar argintiu, stejar rosu si arbusti de Forsythia.

Reprezentantii Primariei Barlad anunta ca, in urma cu cateva zile, a luat sfarsit campania de plantari de toamna din localitate. Potrivit acestora, principalele zone unde s-au plantat puieti sunt strazile Titu Maiorescu si Veronica Micle din cartierul Mihai Eminescu, unde, cu sprijinul personalului Garnizoanei Barlad, au fost saditi 165 de puieti de salcam. De asemenea, alti 35 de puieti din aceeasi specie au fost plantati pe strada Trestiana, iar strazile Gheorghe Doja si Constantin Hamangiu „gazduiesc” din aceasta toamna nu mai putin de 130 de tei, in timp ce mai multe locuri de joaca si parcari din oras vor fi umbrite de 50 de platani. Campania de plantari de toamna a presupus nu doar sadirea de pomi decorativi, ci si inverzirea parcurilor si a spatiilor verzi din oras cu circa 4.000 de butasi de trandafiri multicolori. In premiera pentru Barlad, strada Mihail Kogalniceanu va fi infrumusetata de 50 de arbori din specia Albizia (arborele de matase), originari din Asia si cunoscuti si sub numele de „Summer Chocolate”.

„Tinem foarte mult la spatiile verzi ale orasului si, asa cum am mai spus, pentru fiecare copac ce se va usca din cauze naturale sau pe care vom fi nevoiti sa il sacrificam din motive bine intemeiate, vom planta zeci, in loc. Este o actiune care va continua si pe viitor, intrucat trebuie sa ne gandim serios la sanatatea noastra si a copiilor nostri, mai ales ca ne-am asumat un obiectiv clar: reducerea cat mai mult a gradului de poluare a localitatii. Pentru actiunea din aceasta toamna, vreau sa le multumesc in mod deosebit celor de la Garnizoana Barlad si domnului comandant colonel Sorin Balan, care ne-au dat concursul si ne-au sprijinit cu plantarile din cartierul Mihai Eminescu”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Acesta a precizat ca, intrucat, in unele zone in care s-au facut plantari de toamna, au aparut cazuri – asa cum s-a mai intamplat – in care unele persoane certate cu bunul simt au rupt puietii, face apel la populatie sa sesizeze orice viitoare fapte similare, pentru a putea fi luate masurile care se impun. Totodata, ii roaga pe localnici sa pastreze intact spatiul verde al municipiului.

De mentionat ca, numai in ultimii doi ani si jumatate, la nivelul Barladului au fost saditi mai mult de 1.500 de puieti ornamentali din diferite specii, un record pentru oras, intr-un timp atat de scurt. Astfel, in cadrul campaniilor de plantari desfasurate primavara si toamna, s-au plantat puieti de Paulownia Tomentosa, salcam, mar decorativ, tei, magnolie, mesteacan, prun decorativ, platan, arbore de matase, artar argintiu, stejar rosu si arbusti de Forsythia. Adica specii de arbori decorativi prin frunze si flori, cu o inaltime cuprinsa intre 1,5 – 3 metri si aclimatizati la conditiile de clima in care locuim.

• Adriana Susnea