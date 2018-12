Bucuriile sarbatorilor de iarna

• Sub acest generic, la CARP „Solidaritatea” Vaslui, in data de 6 decembrie, a avut loc o activitate de suflet, prezentata de Valentina Lupu.

In deschidere, au fost prezentate o serie de evenimente deosebite: sfintirea Catedralei neamului, sarbatorile zilei de 1 Decembrie -Centenarul Marii Uniri, urmand prezentarea invitatilor. Doctor Valeriu Lupu, participant din Partea Episcopiei Husilor la sfintirea Catedralei Neamului, din Bucuresti, a prezentat auditoriului cateva marturii de suflet.

Bunele relatii ale CARP „Solidaritatea” Vaslui cu factorii de decizie la nivel local, cu oamenii dedicati actului de cultura din judet isi fac efectul prin aparitia de noi si surprinzatoare conditii de organizare a unor activitati de mare atractie. Asa se face ca joi, 6 decembrie 2018, zi cu adanci semnificatii in lumea crestina, s-a organizat o lansare de carte, avand-o in centrul atentiei pe binecunoscuta poeta Gabriela Ana Balan, insotita de doamna Geta Modiga bibliotecara Centrului „Mihai Eminescu” Barlad.

Daca doamna Gabriela s-a aflat in premiera la CARP „Solidaritatea” Vaslui, Geta Modiga este deja o personalitate bine cunoscuta publicului septuagenar vasluian, ea fiind si sustinatoare a altei actiuni de rasunet, dedicata Centenarului Marii Uniri, realizata cu relativ putina vreme in urma. Sa amintim si faptul ca unii membri care onoreaza cu prezenta lor activitatile culturale de la sediul CARP „Solidaritatea” Vaslui sunt prezenti si la anumite activitati monitorizate de Geta Modiga la Centrul „Mihai Eminescu” Barlad.

Activitatea de aici, din Vaslui, a fost coordonata cu multa pricepere de catre doamna Valentina Lupu, presedinta CARP „Solidaritatea” Vaslui reusind sa insufle actiunii aerul zilei de Sfantul Nicolae, aducator de surprize si daruri.

Pentru inceput, Geta Modiga a facut o prezentare a personalitatii doamnei Gabriela Ana Balan, traitoare de multi ani in satul Al. Vlahuta, acolo unde omul dedicat cu har poeziei poate fi permanent martorul tuturor miracolelor naturii din care si noi facem parte. Sensibila poeta, originara din Sibiu, s-a dedicat definitiv acestui spatiu moldav. Aici creeaza, aici vibreaza sufleteste alaturi de semeni, de aici, din acest spatiu, tine stranse legaturi cu colaboratori din toata lumea si cu cititori straini, indragostiti de opera sa poetica.

Volumul „Ochii leului berber”, ajuns la a II-a editie, are o prefata semnata de cunoscutul poet Petrus Andrei. Ilustratiile si coperta apartin unor artisti din Canada.

Au fost prezenate publicului cateva poezii in lectura Getei Modiga si autoarei.

Doamna Gabriela, ajunsa la varsta de 50 ani, pe care nu-i arata fizic, este mama a doua fete deosebite, dedicate domeniului culturii.

Autoarea volumului „Ochii leului berber”, o foarte buna vorbitoare, cursiva in expunerea ideilor formulate mintal, dotata cu o voce calda, perfect acordata cu firea sa de om sensibil, atenta la detalii ale naturii care scapa atentiei omului obisnuit, a fost deseori aplaudata la scena deschisa – semn ca mesajul spuselor a vibrat si in sufletul auditoriului.

Au urmat apoi si unele surprize care au dat farmec zilei Sfantului Nicolae. A fost prezentat publicului un medalion primit de catre CARP „Solidaritatea” Vaslui, prin doamna Valentina Lupu, la ultima sesiune de comunicari ale Muzeului Judetean Vaslui. Din randul octogenarilor si septuagenarilor s-a ridicat tanara poeta vasluianca Alina Tanasa, care a prezentat doua poezii din opera sa, bine acordate cu nota generala a actiunilor programate.

O alta surpriza a fost prezentarea cartii „Semne grafice de recunostinta”, volumul IV. Pentru distribuirea lor in public a fost desemnat autorul, profesor Gheorghe Alupoaei, care mai intai a prezentat verbal continutul si scopul prezentarilor grafice din carte si apoi distribuit volumul. Cu acest prilej, autorul a fost invitat pentru o prezentare a acestui volum la Centrul „Mihai Eminescu” Barlad, o data cu Ziua Nationala a Culturii.

Intalnirea s-a incheiat cu secventa acordarii de autografe si dedicatii participantilor.

• Cecilia Vasilescu

• Beatrice Manea