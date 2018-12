Bani pentru spitalele din judet!

• Spitalele din judetele Vaslui, Bacau si Neamt isi vor recupera de la Uniunea Europeana o parte din banii cheltuiti incepand cu 1 ianuarie 2014 pentru dotari sau investitii. Contractele de finantare pentru doua proiecte promovate de Ministerul Sanatatii au fost deja semnate, si pana la sfarsitul anului, spitalele municipale din Barlad si Husi ar trebui sa primeasca 3,13 milioane lei, iar Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, 1,475 milioane lei.

In acest an, Ministerul Sanatatii a reusit sa acceseze doua noi proiecte, impartite pe mai multe zone ale tarii, prin Programul Operational Regional 2017 – 2019, prin intermediul carora spitalele isi recupereaza o parte din banii investiti, mai putin fondurile europene deja accesate de ele. Este vorba de cheltuieli facute incepand cu 1 ianuarie 2014 pentru dotarea cu echipamente a unitatilor spitalicesti ori pentru implementarea de noi investitii finalizate ori in curs de implementare. Este vorba de proiectele „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Vaslui, Bacau si Neamt la servicii medicale de urgenta”, prin care vor fi rambursate cheltuielile facute pentru ridicarea sandardelor servicilor medicale asigurate prin Unitatile de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui si spitalele municipale “Elena Beldiman” Barlad si “Dimitrie Castroian” Husi. In acest proiect, sumele solicitate de catre SJU Vaslui au fost de 1.694.055 lei, iar de catre cele doua spitale municipale, de circa 1,375 milioane lei. Dupa evaluarea documentatiilor transmise de Directia de Dezvoltare si Cooperare din cadrul Consiliului Judetean, suma totala alocata judetului Vaslui a fost de 2,028.995,66 lei, din care 1.475.444,02 lei catre SJU Vaslui, pentru investitiile facute la UPU in aceasta perioada. Banii sunt mai mult decat bine veniti in contextul in care, deja, la Vaslui este pe cale de implementare un alt proiect, prin care UPU ar urma sa se mute intr-un sediu nou, care ar corespunde mult mai bine nevoilor apelantilor serviciilor de urgenta, iar cele doua spitale municipale au nevoie de dotari de ultima generatie la compartimetele respective.

O a doua sursa de recuperare a banilor investiti in dotarile spitalicesti este proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vaslui, Bacau si Neamt”. Din cele peste 3,555 milioane de lei solicitate de cele trei spitale vasluiene, din care Spitalul din Barlad, 1.483.737 lei, iar cel din Husi, 1.332.548 lei, a fost acordata suma de 2.577.706,08 lei. Dat fiind ca o buna parte din investitiile derulate in ultimii ani au fost facute cu fonduri europene, iar CJ Vaslui, in calitate de ordonator principal de credite al unitatii a asigurat doar partea de cofinantare, SJU Vaslui nu a primit nici un ban in cadrul acestui proiect, desi a solicitat 739.302 lei.

Contractele de finantare pe cele doua proiecte au fost deja semnate, asteptandu-se sosirea banilor, pana cel tarziu la sfarsitul acestui an. Banii nu vor ajunge insa toti direct in conturile spitalelor, ci, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor declarate eligibile in cadrul celor doua proiecte, se vor constitui surse proprii ale unitatilor spitalicesti, ori in bugetele locale ori cel judetean, sau chiar bugetul Ministerul Sanatatii. Chiar si asa, cel putin teoretic, ei vor avea ca destinatie finala imbunatatirea serviciilor spitalicesti, contribuind la finantarea proiectelor de investitii deja aflate in derulare ori la unele noi. Cert este un lucru: cei care vor avea in primul rand de castigat vor fi vasluienii, care vor avea acces la servicii medicale din ce in ce mai bune calitativ.

• Marian Mocanu