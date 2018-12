Bani pentru deplasarea gimnastelor din Barlad la Nimes, Franta

• O echipa formata din sapte gimnaste din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad ce vor fi insotite de trei profesori se va deplasa, in ianuarie, in Franta pentru a participa la concursul Grand Prix de Nimes. Consilierii barladeni urmeaza sa aloce suma necesara delegatiei in sedinta de saptamana viitoare.

Unul din proiectele de hotarare asupra carora trebuie sa se pronunte cei 21 de consilieri locali din Barlad in cadrul sedintei ordinare de miercuri, 19 decembrie, vizeaza „alocarea sumei de 29.500 lei pentru deplasarea sportivilor si antrenorilor la concursul de gimnastica «Grand Prix de la Ville de Nimes» si a delegatiei CLM Barlad la Vergeze, Franta, in perioada 22-27.01.2019”. Potrivit expunerii de motive, initiativa are la baza invitatia primita din partea clubului „Entente Gymnique”, organizatorul competitiei, dar si solicitarea facuta de conducerea CSS Barlad.

„Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca echipa de gimnastica a Clubului Sportiv Scolar Barlad, formata din sapte gimnaste, doi profesori si un sef delegatie, este invitata sa participe la concursul de gimnastica, a 44-a editie «Grand Prix de Gymnastique de la Ville de Nimes» Franta – concurs care se va desfasura in perioada 22-27.01.2019, conform invitatiei primite. Conform celor mai sus prezentate, va rugam sa aprobati finantarea deplasarii echipei noastre, care consta in transport avion Bucuresti – Marseille (tur – retur), diurna deplasare si taxa concurs (10 euro/copil). Solicitam indemnizatie de masa pentru sapte sportive in perioada 22-27.01.2019 in valoare de 55 lei/sportiva/zi si diurna pentru trei persoane in perioada 22-27.01.2019, conform legislatiei in vigoare”, spune prof. Ioan Harnagea, directorul CSS Barlad, in cererea adresata primarului Dumitru Boros si Consiliului Local Barlad.

Tot in solicitarea datata pe 21 noiembrie se precizeaza faptul ca echipa de gimnastica a CSS Barlad, care reprezinta Romania dar si Barladul, a participat la ultimele 25 de editii din cele 43 desfasurate pana acum. De asemenea, se mentioneaza ca CSS Barlad va suporta cheltuielile cu transportul de la Barlad la Bucuresti si inapoi si cheltuielile cu masa din tara.

In ceea ce le priveste pe sportivele care vor face deplasarea, acestea sunt Ioana Balan (10 ani), Anastasia Balaur (10 ani), Ilinca Balan (10 ani), Andra Donose (9 ani), Beatrice Irimescu (9 ani), Amalia Balan (9 ani) si Roberta Furcoi (11 ani). Primele sase vor concura la categoria Benjamine, iar cea de-a saptea la categoria Minime. Daca alesii isi vor da acordul, fetitele vor fi insotite de profesorii Liviu Iordache, Ana Maria Iordache (antrenorii gimnastelor) si Ionita Chirila (seful delegatiei).

• Adriana Susnea