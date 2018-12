„Autostrada Vasluienilor” – prioritate zero pentru Daniel Olteanu

• Deputatul ALDE Daniel Olteanu a oferit Guvernului un argument forte pentru includerea „Autostrazii Vasluienilor” in proiectul de buget pe 2019: coridorul european Tisita – Albita este, oficial, cel mai important pilon pe care se sprijina transportul de marfuri de la frontiera cu Republica Moldova!

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, subliniaza ca includerea finantarii Autostrazii Tisita – Albita, in faza de Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, in proiectul bugetului de stat pentru anul viitor, este decisiva pentru un vot pozitiv dat bugetului de catre parlamentar. Deputatul ALDE sustine ca Ministerul Transporturilor are obligatia sa repare greseala prin care proiectul de autostrada a fost sters din Master Planul General de Transport, cu atat mai mult cu cat tronsonul Albita – Tisita este principala ruta de transport a marfurilor spre si dinspre frontiera estica a Romaniei, cu un mare potential de accelerare. Olteanu aduce in sprijinul argumentelor sale cele mai recente date primite de la Directia Generala a Vamilor, potrivit carora, in ultimii 10 ani, punctul de trecere a frontierei Albita a consemnat o crestere de aproape trei ori a numarului total al vehiculelor care l-au tranzitat. In plus, dupa cum arata deputatul ALDE, in ceea ce priveste numarul camioanelor, cel mai important indicator pentru transportul de marfuri si schimburile comerciale, acesta este de patru ori mai mare in comparatie cu alte puncte de de trecere a frontierei aflate pe granita de Est, Sculeni si Galati – Giurgiulesti. Olteanu a detaliat aceste informatii intr-o interpelare adresata ministrului Transporturilor.

„In ceea ce priveste traficul auto pe frontiera de est a Romaniei sunt de retinut urmatoarele date:

Punctul de trecere a frontierei Albita a consemnat o crestere a numarului total al vehiculelor care l-au tranzitat de la 311.065 in 2008 la 804.930 in 2017; In ceea ce priveste numarul camioanelor, acestea au fost de 160.141 in 2017, de aproape patru ori mai multe decat la urmatoarele doua puncte de trecere a frontierei, Sculeni si Galati – Giurgiulesti; Numarul camioanelor care au tranzitat punctul de trecere a frontierei Albita este mai mare decat in cazul tuturor celorlalte puncte de trecere a frontierei de pe granita de est, luate impreuna! In ceea ce priveste numarul autobuzelor, acestea au fost de 19.620 in 2017, de peste patru ori mai multe decat la punctele de trecere a frontierei Sculeni si Galati – Giurgiulesti.

Cresterea anuala a traficului in intervalul 2014 – 2017 la nivelul camioanelor este una uriasa, de aproximativ 10% de la an la an, ceea ce evidentiaza faptul ca tronsonul Albita – Tisita este, de departe, principala ruta de transport a marfurilor spre/dinspre frontiera estica a Romaniei, avand un mare potential de accelerare (asta, in timp ce traficul camioanelor prin Vama Sculeni a stagnat in 2016 – 2017)”, a explicat parlamentarul.

In cadrul unei declaratii in Plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a reluat apelul sau la solidaritate din partea tuturor decidentilor politici, cerandu-le acestora sa tina pasul cu realitatea de la frontiera de rasarit a Romaniei, pentru ca Autostrada Tisita – Albita, la nivelul documentatiei, sa nu lipseasca din proiectul de buget pe 2019, cu atat mai mult cu cat e finantabila si cu fonduri europene.

«Festivitatile ultimelor zile, la fel ca amprenta intregului an Centenar, au lasat in urma aceeasi realitate apasatoare in judetul din care provin, Vaslui, unde peste 480.000 de romani constata zilnic efectele aspre ale unei politici de zeci de ani, pe care nu o pot numi altfel decat anti-nationala. Ma refer la modul in care a fost tratata pana acum regiunea de la granita de rasarit, careia nu doar ca i s-au refuzat investitiile in marea infrastructura, ci mai mult, i s-a refuzat si unicul proiect de autostrada, aflat pe un coridor european, in conditiile in care acest proiect ar fi avut – si ar putea avea in continuare – cel mai consistent aport in reducerea decalajelor de dezvoltare. Istoria stergerii din Master Planul General de Transport a culoarului european care face legatura cu Vama Albita este un exemplu graitor, pe care l-am adus in atentia publica in urma cu doi ani, atunci cand am fost ales parlamentar. Prea putine voci au inteles, in toata perioada care s-a scurs de atunci, ca de acest proiect depinde viitorul unui intreg judet si ca timpul nu mai are rabdare cu vasluienii. Condamnati, generatii la rand, sa poarte stigmatul saraciei si sa traiasca in izolare, suspendati undeva intre Romania dezvoltata si Republica Moldova, vasluienii stiu ca Autostrada Tisita – Albita este singura punte ce i-ar putea lega de un orizont de speranta. Stimati colegi, ne apropiem de momentul in care speranta vasluienilor, calcata in picioare de atat de multe ori, poate lumina bezna ultimilor 28 de ani. Bugetul pe 2019 este, in opinia mea, hotarator pentru zona din stanga Siretului, cea mai saraca a Uniunii Europene: o salvam sau ii punem din nou cruce?», a transmis Daniel Olteanu de la tribuna Parlamentului.

Deputatul ALDE a subliniat ca, in contextul oferit de datele de la Directia Generala a Vamilor, care confirma ca Tisita – Albita este, oficial, cel mai important coridor pe care se sprijina transportul de marfuri pe frontiera estica, finantarea sa este imperativa.

PTF Albita, cel mai important punct din Estul tarii pentru transportul marfurilor

«Rugamintea mea de a va indrepta privirea catre Vaslui este strigatul unui intreg judet pentru care Autostrada Tisita – Albita inseamna, astazi, totul. Includerea acestui obiectiv, in faza de Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, in bugetul pentru anul viitor este o compensatie prea mica in comparatie cu nedreptatea pe care reaua-vointa, incompetenta ori poate lipsa de interes au facut-o celei mai sarace zone a Romaniei. Aduc in sprijinul argumentelor pe care le-am prezentat de-a lungul timpului, in fata dumneavoastra, date pe care le-am primit recent de la Directia Generala a Vamilor, care confirma ca tronsonul Albita – Tisita este, de departe, principala ruta de transport a marfurilor spre si dinspre frontiera estica a Romaniei, avand un mare potential de accelerare. In ultimii 10 ani, punctul de trecere a frontierei Albita a consemnat o crestere de aproape trei ori a numarului total al vehiculelor care l-au tranzitat. In plus, la nivelul camioanelor, adica al transportului de marfuri si al facilitarii schimburilor comerciale, vorbim despre cresteri de la an la an de aproape patru ori fata de celelalte puncte de frontiera de pe granita de Est, Sculeni si Galati – Giurgiulesti. In conditiile in care coridorul european Tisita – Albita este, oficial, cel mai important pilon pe care se sprijina transportul de marfuri de la frontiera cu Republica Moldova, imperativul de a tine pasul cu aceasta realitate si de a include documentatia pentru Autostrada Tisita – Albita in planul de buget national pe 2019 este unul evident, cu atat mai mult cu cat aceasta documentatie e finantabila si cu fonduri europene. Au inteles si sustin acest imperativ reprezentantii Comisiei Europene, din partea carora am un raspuns scris in acest sens, colegii mei din ALDE si vasluienii mei de acasa. Promisiunile legate de acest obiectiv de investitii, cu studiu de prefezabilitate din 1998, cu intentia de realizare inclusa intr-o lege din 2003, asumat ca finalizare pana in 2015, dar disparut total, ulterior, din orice strategie a Romaniei, toate aceste promisuni trebuie sa inceteze! Vasluienii vor sa vada fapte, iar prima dintre ele este un proiect de buget care sa contina alocari pentru Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic al Autostrazii Tisita – Albita, o investitie care ar sustine inclusiv cresterea traficului si reantabilitatea viitoarelor autostrazi Bucuresti – Pascani si Bacau-Brasov», a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.