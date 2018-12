Astronomii barladeni, vizitati de Mos Craciun

• Elevii membri ai Asociatiei Astronomice „Sirius” (AAS) Barlad au fost vizitati, zilele trecute, de Mos Craciun. In cadrul activitatii intitulate „Stele de Craciun”, elevii l-au colindat pe batranul cu barba alba, iar la final au fost rasplatiti cu daruri.

De cativa ani, in luna decembrie, Asociatia Astronomica „Sirius” – Club UNESCO organizeaza evenimentul „Stele de Craciun”, in cadrul caruia elevii care sunt membri petrec cateva ore de voie buna si sunt rasplatiti pentru rezultatele obtinute la concursurile de peste an. La fel s-a intamplat si in acest an, editia 2018 desfasurandu-se vineri, 14 decembrie.

Astfel, elevii ce activeaza in diverse departamente ale organizatiei l-au primit pe Mos Craciun intr-un cadru deosebit. Cei din Atelierul de pictura l-au asteptat pe Mos cu entuziasm si colinde romanesti si internationale, fiind sprijiniti in realizarea momentelor artistice de profesoara Madalina Fortu din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad. Iar Mos Craciun, ajutat de un spiridus, a adus daruri pe care le-a oferit tuturor participantilor, printre care laureati ai unor concursuri nationale si internationale organizate de NASA, ESA si institutii din Argentina, Brazilia, Rusia, etc., dar si membri in echipele de proiect si programe ale AAS in domeniile stiintific, protectia mediului si promovarea principiilor UNESCO.

„Mos Craciun exista si e asteptat! Pentru orice copil, magia sarbatorilor de iarna incepe cu scrisoarea trimisa mosului. Pentru a zbura intreaga noapte in jurul lumii, Mos Craciun utilizeaza un praf magic ce este imprastiat peste fiecare ren cu putin timp inainte de a pleca din Laponia, in ajunul Craciunului. Anul acesta, Mos Craciun s-a teleportat pentru a veni la evenimentul mult asteptat de membrii Asociatiei Astronomice «Sirius» – Club UNESCO, intitulat «Stele de Craciun». Cu siguranta, Mosul ne-a adus tuturor o stare sufleteasca si o energie aparte! Adresam cu acest prilej membrilor AAS care activeaza in Romania sau in strainatate cele mai bune urari de fericire si retraire a acelor clipe magice in care daruim si primim cadouri si iubire. La multi ani!”, ne-a declarat prof. Ioan Adam, presedintele Asociatiei Astronomice „Sirius” Barlad.

Evenimentul a fost organizat de profesorii Ioan Adam si Madalina Fortu, cu sprijinul elevilor Andrei Popa, Denis Ifrim si Vlad Maxim, din clasa a XII-a MI1, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad.

• Adriana Susnea