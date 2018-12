Asociatia „Myosotis”, bilant la doi ani de implementare a Planului Strategic pentru perioada 2016-2020

• La inceputul lui noiembrie 2016, conducerea Asociatiei „Myosotis” din Barlad anunta, prin intermediul unei conferinte de presa ocazionate de implinirea a 20 de ani de activitate, lansarea Planului Strategic pentru perioada 2016-2020, ce viza derularea unor noi proiecte umanitare. Acum, la doi ani de la acel moment, reprezentantii asociatiei umanitare si-au facut bilantul obiectivelor strategice propuse si realizate.

Din 2005, Asociatia „Myosotis” Romania ofera comunitatii barladene un centru de zi pentru copiii cu dizabilitati, singurul de acest gen in acel moment. Iar in 2012 a fost deschisa si o locuinta protejata pentru adultii cu dizabilitati. Programele ONG-ului se adreseaza persoanelor vulnerabile din comunitatea locala, in special celor cu dizabilitati, fie ei copii cat si adulti.

„In acest an, Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati prilejuieste Asociatiei «Myosotis» Romania un moment de evaluare a obiectivelor cuprinse in Planul Strategic stabilit pentru perioada 2016-2020. Aflati la jumatatea perioadei de implementare, echipa de angajati a reusit sa bifeze buna parte dintre obiectivele importante stabilite in 2016. In acest moment, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilitati «Casa Esme» dispune de o camera senzoriala ce raspunde nevoilor specifice ale copiilor cu tulburari de procesare senzoriala si de un spatiu privat destinat comunicarii cu parintii”, ne-a declarat Mihai Popa, directorul ONG-ului.

Acesta a precizat ca, inca de la momentul lansarii Planului Strategic, Loredana Dobrin, psihologul aceluiasi ONG, facea cunoscut faptul ca una din prioritatile centrului de zi a devenit aceea de a elabora pentru beneficiarii sai planuri de interventie construite pe baza intelegerii dizabilitatii copilului in contextul familiei sale si a relatiei cu fiecare dintre membrii acesteia. Iar in 2018, cu implicarea comitetului de parinti ai copiilor ce beneficiaza de serviciile centrului de zi, Asociatia „Myosotis” Romania a reusit introducerea unui plan anual de sanatate orala pentru copiii cu dizabilitati in colaborare cu o clinica stomatologica din oras, prin intermediul caruia copiii beneficiaza de consultatii stomatologice si tratament gratuit, in acord cu un program anual de consultatii stabilit de comun acord.

„In tot acest timp, preocuparea constanta a specialistilor din centrul de zi de a imbogati tehnicile de lucru cu copiii cu dizabilitati a dus la gasirea de noi solutii la problemele copiilor beneficiari: terapia de tip interactiune intensiva, intelegerea conceptului de tulburare in procesarea senzoriala, elaborarea unei metodologii de gestionare a tulburarilor de comportament ale copiilor. Iar pentru a doua perioada de implementare a Planului Strategic raman doua provocari semnificative pentru echipa manageriala a asociatiei. Prima este crearea unui spatiu special destinat activitatilor cu copiii cu forme severe de dizabilitate dupa ce, la implinirea varstei de 11 ani, acestia ies din programul terapeutic al Centrului de Zi «Casa Esme». Aceasta categorie de copii este in atentia noastra inca din 2010, cand am lansat proiectul «11 Plus». Cei zece beneficiari care, in curand, vor atinge varsta de 11 ani justifica nevoia unui centru de zi pentru adulti cu dizabilitati care sa includa si un atelier protejat”, a completat directorul „Myosotis”.

Iar a doua provocare, neprevazuta in Planul aprobat in 2016, este inlocuirea acoperisului cladirii in care functioneaza „Casa Esme”, care a devenit un imperativ pentru conducerea asociatiei, intrucat apa se infiltreaza prin tavan. In acest context, ONG-ul lanseaza o campanie de strangere de fonduri la nivelul comunitatii. Mai ales ca imobilul este proprietatea asociatiei, care nu dispune de fonduri necesare reparatiei sau inlocuirii acoperisului.

„La «Casa Esme» suntem preocupati nu doar de calitatea serviciilor terapeutice pe care le furnizam zilnic, ci si de mediul in care oferim aceste servicii. De aceea, consideram inlocuirea acoperisului o prioritate pentru anul 2019. Serviciile pe care le oferim in aceasta cladire se adreseaza comunitatii si am fi bucurosi ca lucrarea de inlocuire a acoperisului sa poata fi facuta cu sprijinul comunitatii, din donatii si sponsorizari”, a adaugat directorul Asociatiei „Myosotis” Romania.

• Adriana Susnea