Asistenta medicala, asigurata in timpul sarbatorilor de iarna

• In perioada Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, locuitorii judetului Vaslui pot beneficia non-stop de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca. Acesta va fi furnizata prin centre de permanenta, Serviciul de Ambulanta, unitatile de primiri urgente si camerele de garda din cadrul spitalelor.

La nivelul judetului Vaslui functioneaza 11 Centre de Permanenta, din care 10 organizate in mediul rural si unul in mediul urban, la care locuitorii din zonele arondate se pot adresa in afara programului medicilor de familie. Este vorba despre Centrul de permanenta Codaesti, avand drept zone arondate comunele Codaesti, Tacuta, Danesti, Miclesti si Feresti; Centrul de permanenta Ivanesti, cu zone arondate: Ivanesti, Pungesti, Garceni si Poienesti; Centrul de permanenta Vutcani – zone arondate: Vutcani, Gagesti, Dodesti, Rosiesti si Viisoara; Centrul de permanenta Puiesti – zone arondate: Puiesti, Voinesti, Gherghesti, Pogana si Iana; Centrul de permanenta Cozmesti, la care sunt arondate comunele Cozmesti, Delesti, Osesti si Balteni; Centrul de permanenta Duda-Epureni, cu zone arondate: Duda-Epureni, Arsura si Dranceni; Centrul de permanenta Oltenesti – zone arondate: Albesti, Oltenesti, Cretesti si Tatarani; Centrul de permanenta Stanilesti – zone arondate: Stanilesti, Lunca Banului, Berezeni, Vetrisoaia si Falciu; Centrul de permanenta Husi, la care este arondat municipiul Husi si zonele limitrofe; Centrul de permanenta Tutova – zone arondate: Tutova, Pochidia, Pogonesti si Ivesti; Centrul de permanenta Dragomiresti – zone arondate: Dragomiresti, Pungesti (satele Stejaru si Blesca) si Voinesti (satele Avramesti si Uricari). Centrele de permanenta ofera asistenta medicala, in zilele lucratoare, cand garda este asigurata zilnic intre orele 15.00-8.00, dar si in zilele de sambata, duminica si cu ocazia sarbatorilor legale, precum si in zilele declarate libere de catre Guvernul Romaniei, cand garda medicala este intre orele 8.00-8.00.

„Reamintim cetatenilor judetului Vaslui ca Serviciul Judetean de Ambulanta poate fi solicitat gratuit, din orice retea de telefonie fixa sau mobila, la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. Structurile de primiri urgente, camerele de garda, compartimentele si unitatile de primiri urgente din cadrul spitalelor publice au activitate permanenta, in conformitate cu planificarea medicilor in cadrul turelor de garda. Mentionam ca in perioada 24-26 decembrie, pe 31 decembrie 2018, respectiv 1 – 2 ianuarie 2019, Ambulatoriile de Specialitate (Policlinicile) ale spitalelor nu functioneaza”, a declarat Mihaela Vlada, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Vaslui.