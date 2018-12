Asa-zisa „cometa a Craciunului”, fotografiata si la Barlad

• Cometa 46P/Wirtanen, cunoscuta si sub numele de „cometa Craciunului” si care, in week-end, s-a aflat la o distanta de 11,6 milioane de kilometri fata de Pamant, adica cea mai mica distanta din ultimii 70 de ani, a fost fotografiata si din Barlad.

„Isprava” a fost reusita de muzeograful Ciprian Vintdevara, coordonatorul Observatorului Astronomic si Planetariului din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” Barlad. Potrivit acestuia, fotografia a fost surprinsa in noaptea de 13/14 decembrie 2018, din Rezervatia Naturala Badeana, comuna Tutova, cu o camera DSRL, dotata cu un obiectiv foto Canon EF 70 – 200 mm f/4 L USM, ce apartine Observatorului Astronomic. Tot in aceeasi imagine au fost surprinse si Pleiadele (roi stelar) si un meteor din curentul de meteori Geminide.

Potrivit specialistilor din astronomie, cometa 46P/Wirtanen realizeaza o orbita completa in jurul Soarelui o data la 5,4 ani, atunci fiind vizibila si pe cerul de pe Terra. Pentru ca, in acest an, s-a putut vedea pe la mijlocul lui decembrie, a fost denumita „cometa Craciunului”.

„De obicei, cometa 46P/Wirtanen se afla la o distanta mult prea mare pentru a fi observata de pe Pamant fara echipamente performante. Insa, anul acesta, cometa se va afla la cea mai mica distanta fata de planeta noastra din ultimii 70 de ani. Obiectul va trece la o distanta de 11,6 milioane de kilometri, practic de 30 de ori distanta medie dintre Pamant si Luna. Cometa se va afla in cel mai apropiat punct fata de planeta noastra pe 17 decembrie. Pe 12 decembrie, cometa a ajuns in cel mai apropiat punct de Soare sau perihelion, moment in care a avut luminozitate maxima. Pe teritoriul Romaniei, punctul maxim va fi vizibil in noaptea de 15/16 decembrie”, spuneau specialistii in urma cu cateva zile.

Cometa 46P/Wirtanen a fost descoperita in ianuarie 1948 de catre astronomul american Carl Wirtanen, fiind doar una dintre cometele ce sunt uneori vizibile cu ochiul liber. Ca si in cazul altor comete, si aceasta are o stralucire verzuie, din cauza faptului ca norul de particule din jurul nucleului contine carbon diatomic si „cyanogen”.

• Adriana Susnea