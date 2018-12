Antrenorii si preparatorii de rugby din Moldova si-au dat intalnire la Barlad

Luni, timp de cateva ore, sala de conferinte a Hotelului Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad a gazduit un curs Level 1 pentru antrenori si unul pentru preparatori fizici, pentru a veni in sprijinul cluburilor de copii si antrenori din zona Moldovei. Cele doua cursuri au fost gratuite si au fost organizate de Federatia Romana de Rugby (FRR) in colaborare cu World Rugby. Cursurile s-au adresat in special antrenorilor de mini-rugby si de juniori, dar si celor ce au dorit sa dobandeasca mai multe cunostinte despre principiile jocului de rugby si antrenarea lor, despre o pregatire fizica eficienta si etapele planificarii acesteia in functie de momentul competitiei.

In total, au luat parte 19 antrenori din Barlad si din celelalte judete ale Moldovei. Este vorba despre George Matasa, Ioan Harnagea (Barlad), Ionel Tinu (Barlad), Dan Tufaru (Barlad), Romeo Paun, Catalin Raileanu, Mihai-Eusebiu Popa, Claudiu Clapon, Ionel Popa, Vlad Toma, Narcis Postolache, Mihai Coca, Alexandru Ovidiu Croitoru, Ioan Iftode, Gabriel Popa, Vasile Conache, Florin Ibanescu (Barlad), David Popa si Simona Ilies. Cursurile au avut o componenta teoretica si una practica si au fost sustinute de traineri certificati World Rugby, respectiv Florin Tasca – World Rugby Strengh & Conditioning, Ciprian Popa (din Barlad) si Marius Secuianu – educatori World Rugby Coaching.

La final, cursantii care au intrunit competentele necesare corespunzatoare specificatiilor World Rugby au primit diplome atestate World Rugby Level 1 – Strengh & Conditioning si Coaching.

• Adriana Susnea