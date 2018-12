ALDE Vaslui face pasi importanti spre consolidarea organizatiilor de la nivel local

Perspectivele de crestere anuntate de deputatul Daniel Olteanu odata cu preluarea conducerii Organizatiei Judetene a ALDE Vaslui incep sa se concretizeze. La finalul saptam?nii trecute, alte doua organizatii ALDE, din Dr?nceni si Duda-Epureni, si-au desemnat reprezentantii in Biroul Politic Comunal si au dat startul ideilor constructive pentru comunitate.

Apelul presedintelui ALDE Vaslui, deputatul Daniel Olteanu, ca organizatiile locale din judet sa se mobilizeze si sa arate ca sunt pregatite sa vina in fata vasluienilor cu proiecte certe de dezvoltare, nu a ramas fara ecou.

Ziua de duminica i-a gasit in mare forfota pe membrii ALDE din Dr?nceni si Duda-Epureni, care si-au definitivat structura la nivelul fiecarei comunitati si au inceput sa lucreze la strategia de dezvoltare pe care intentioneaza sa o puna in practica in urmatorii ani.

«Echipa pentru Vaslui se mareste de la o saptam?na la alta si ma bucur sa constat ca ritmul de lucru al colegilor din ALDE coincide cu acela pe care l-am anticipat atunci c?nd am anuntat cele doua obiective majore? sa devenim a doua forta politica din judet si una dintre primele cinci organizatii din tara. Sunt increzator ca ALDE va reusi sa coaguleze, la nivelul c?t mai multor structuri locale, oameni de buna-credinta, care inteleg ca implicarea este singura sansa pentru ca lucrurile sa se schimbe in bine si in mai bine, in fiecare comunitate. De asemenea, nu pot sa nu remarc ca rezultatele sondajelor nationale din ultimul an se confirma si in judetul Vaslui? e in crestere numarul celor care considera ca ALDE este o optiune, iar eu sper ca toti colegii mei sa reuseasca sa capitalizeze aceste rezultate, in primul r?nd printr-un mod de organizare exemplar.», a declarat Daniel Olteanu.

Presedintele ALDE Vaslui le-a transmis inca o data colegilor sai ca, in proiectele pe care le pregatesc pentru comunitatile din care fac parte, trebuie sa aiba in vedere in primul r?nd modul in care vor inlesni accesul fiecarui vasluian, indiferent de domiciliu, la conditii de viata mai bune. «Responsabilitatea noastra este sa raspundem nevoilor pe care le au vasluienii din toate colturile judetului, sa le propunem solutii corecte, realiste, aplicabile, nu scenarii de dezvoltare care nu au nimic in comun cu realitatea locului. Prioritar este sa construim pentru fiecare comunitate, iar asta inseamna sa nu neglijam niciuna din temele importante care ii preocupa pe vasluieni, de la conditiile in care invata elevii sau in care sunt tratati la dispensar, p?na la starea drumurilor locale si comunale. Nu mai avem voie sa privim si sa acceptam bunastarea in termeni singulari, ci in termeni generali!», a mai spus deputatul Daniel Olteanu.