Ajutoare de incalzire pentru mai putin de 700 de familii din Barlad

• Spre deosebire de iarna 2016-2017, cand numarul beneficiarilor ajutoarelor de incalzire platite de Guvern a fost de 1.863, pentru acest an, numarul solicitarilor pentru ajutoarele de incalzire la nivelul Barladului se ridica la mai putin de 700. Mai exact, 675 de persoane singure sau familii vor beneficia de subventii la incalzire in sezonul rece 2018-2019.

Concret, din categoria celor care utilizeaza gaze naturale (la sobe sau centrale termice) au fost aprobate dosarele a 460 de familii, iar din categoria celor ce utilizeaza sobe pe lemne, carbuni sau combustibili petrolieri s-au inscris si au fost aprobate dosarele a 130 de familii. Cat despre persoanele care locuiesc in blocuri de tip ANL, adica in sistem centralizat, functionarii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala au primit doar 60 de dosare care se incadrau in conditiile impuse de lege. Nu in ultimul rand, numarul dosarelor aprobate din randul familiilor ce utilizeaza energie electrica pentru incalzire este de doar 25.

„In total, la nivelul Barladului, se vor acorda 675 de subventii pentru incalzire. Vorbim de dosarele depuse in intervalul 22 octombrie – 4 decembrie, in cazul carora ajutoarele vor fi acordate inclusiv pe luna noiembrie. Functionarii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala primesc in continuare dosare, insa este bine de stiut ca cei care solicita astfel de ajutoare de incalzire nu primesc subventia si pentru noiembrie”, au precizat reprezentantii primariei.

Iarna trecuta, numarul ajutoarelor de incalzire se ridica la 840, din care 600 pentru cei ce utilizau gaze naturale, 130 pentru cei cu sobe pe lemne, 50 pentru cei in sistem centralizat si 60 pentru cei ce utilizeaza energie electrica. Iar in sezonul rece 2016-2017, au fost acordate 1.863 de ajutoare de incalzire, din care 1.368 pentru cei ce utilizau gaze naturale, 320 pentru cei cu sobe pe lemne, 101 pentru cei in sistem centralizat si 74 pentru cei ce utilizau energie electrica.

Asistatii social, asteptati la primarie

In ceea ce-i priveste pe barladenii beneficiari de pe urma Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, care primesc subventii de incalzire prin Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui, acestia sunt asteptati pana luni inclusiv pentru a si le primi. La nivelul orasului, vorbim de 203 de beneficiari.

„In zilele de 6, 7 si 10 decembrie, in intervalul orar 10.30 – 15.00, se va efectua plata ajutoarelor de incalzire cu lemne, doar pentru beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii 416/2001. Acestia sunt rugati sa se prezinte la Camera 3, din incinta Primariei Barlad, numai pe la intrarea (veche) din partea de vest a cladirii, avand asupra lor obligatoriu cartile de identitate”, au precizat reprezentantii primariei.

De mentionat ca, si pentru acest sezon rece, Guvernul a stabilit ca ajutoarele de incalzire se acorda in intervalul 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019.

• Adriana Susnea