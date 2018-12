AFIR lanseaza o noua sesiune de primire a proiectelor

• Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea sesiunii de primire a proiectelor de investitii in procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole. In total, in aceasta sesiune, sunt disponibili peste 35 de milioane de euro ce pot fi accesati chiar si de mici producatori de dulciuri, paine ori bauturi alcoolice si nealcoolice.

Cei interesati in valorificarea produselor si obtinerea de plusvaloare prin procesarea si marketingul acestora pot obtine finantare nerambursabla prin intermediul schemei GBER aferente submasurii 4.2 din cadrul PNDR 2020. Se pot obtine finantari pentru investitii eligibile cum ar fi fabricarea painii, a prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie, fabricarea inghetatei si a sorbetului, fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase, fabricarea alimentelor pentru utilizari nutritionale speciale, cum ar fi laptele praf sau alimentele fara gluten, dar si fabricarea unor bauturi, cum ar fi berea artizanala. Noua sesiune de depunere de proiecte se va deschide astazi, 21 decembrie, ora 9:00, si va dura pana pe 30 iunie 2019, ora 16:00. Fondurile totale disponibile pentru aceasta sesiune sunt de 35.348.504 euro, impartite astfel: 21.209.103 euro pentru dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializarea a produselor agricole si 14.139.401 euro pentru crearea de noi unitati de procesare a produselor agricole. „Incepand din 21 decembrie procesatorii pot depune online la AFIR solicitari de finantare a proiectelor pentru investitii in procesarea produselor agricole pentru obtinerea de produse neagricole, precum paine, produse zaharoase, prajituri, bere artizanala si multe altele. Finantarea disponibila prin schema GBER a submasurii 4.2 contribuie semnificativ la cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si la obtinerea de noi produse competitive. Valoarea sprijinului financiar poate ajunge pana la 2,5 milioane de euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.” a declarat Dan Alin Trifu, directorul executiv al OJFIR Vaslui.

Depunerea proiectelor se realizeaza online pe site-ul AFIR, iar pragul de calitate lunar pentru depunerea unui proiect este de 65 de puncte pentru proiectele depuse in perioada 1 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, si scade treptat pana la pragul minim de depunere de 15 puncte, pentru proiectele depuse in luna iunie 2019.

„Toti cei interesati sa pregateasca documentatia in vederea depunerii proiectelor pot consulta Ghidul solicitantului si anexele pentru schema GBER aferenta submasurii 4.2, documente publicate pe pagina de internet, www.afir.info , la sectiunea Investitii PNDR”, a mai aratat Dan Alin Trifu.

• Marian Mocanu