„85% din fondurile pentru infrastructura au mers in Transilvania. Moldova, discriminata!”

• Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, atrage atentia ca demersul primarilor din Timisoara, Oradea, Arad si Cluj-Napoca de a constitui Alianta Vestului este unul «periculos si nedrept», iar justificarea potrivit careia dezvoltarea acestei zone ar fi incetinita din cauza Bucurestiului este o «ipocrizie». Deputatul ALDE sustine ca, in conditiile in care, la momentul prezentarii proiectului de buget pe 2018, executia bugetara arata ca Transilvania a primit 85% din fondurile destinate investitiilor in infrastructura iar Moldova 0,2%, ar fi firesc ca majoritatea fondurilor europene din exercitiul financiar urmator sa ajunga in regiunile vitregite. In plus, subliniaza Olteanu, Transilvania este beneficiarul net al taxelor si impozitelor platite de moldoveni, care sustin investitiile in infrastructura din Vestul tarii, precum si a fortei de munca din Moldova, care migreaza si sprijina cresterea economica a Vestului.

In cadrul unei declaratii in plenul Parlamentului, deputatul ALDE a aratat ca angajarea fortata a bugetului de stat, in urmatorii ani, pentru proiecte de infrastructura care trec din nou Moldova in plan secundar este un «demers antinational». Daniel Olteanu propune, in schimb, o Alianta pentru Modernizarea Romaniei, ai carei membri sa promoveze, in primul rand, alocarea echilibrata de fonduri, de la nivel central, destinate infrastructurii, o alocare care sa nu adanceasca discriminarea si decalajul de dezvoltare intre regiuni, asa cum demonstreaza acum raportul 85% pentru Transilvania – 0,2% pentru Moldova. Deputatul vasluian sustine ca obligatia Guvernului actual si a celor viitoare este de a repara nedreptatea facuta Moldovei, singura regiune care are zero km de autostrada in executie.

«Ca vasluian, privesc cu intelegere initiativa primarilor din Timisoara, Oradea, Arad si Cluj-Napoca de a constitui Alianta Vestului. In conditiile in care, in Anul Centenarului, distanta rutiera intre Alba Iulia si Budapesta se parcurge mai rapid decat distanta dintre Barlad si Alba Iulia, desi orasul meu natal e mai aproape de capitala Marii Uniri decat Budapesta, inteleg motivatia unor primari romani de a fi mai aproape de Capitala Ungariei decat de Vaslui. Inteleg, dar nu o accept. Ceea ce nu accept este, si poate folosesc un termen prea dur, ipocrizia argumentatiei pentru constituirea Aliantei Vestului. O argumentatie care se invarte in jurul justificarii: „Nu ne putem dezvolta din cauza Bucurestiului, Bucurestiul ne vaduveste de investitii in infrastructura”. Va prezint, din nou, aceasta situatie extrasa din datele prezentate anul trecut, la momentul dezbaterilor legate de legea bugetului pe 2018. Conform acestor date oficiale, 85,2% din fondurile Ministerului Transporturilor destinate investitiilor in infrastructura au fost cheltuite in 2017 in Transilvania, 12,2% in Bucuresti, 1,8% in Tara Romanesca (fara Bucuresti), si 0,2% in Moldova. As vrea sa va intreb unde este sabotajul, atunci cand Transilvania primeste 85% din fondurile destinate investitiilor in infrastructura, iar Moldova 0,2%? Ce va doriti, stimati reprezentanti ai Aliantei Vestului, cumva ca Moldova sa primeasca mai putin de 0,2%? Ce va doriti mai mult decat aceasta stare de fapt, in care taxele si impozitele platite de Moldova sustin investitiile in infrastructura din Transilvania, in care forta de munca din Moldova migreaza si sustine cresterea economica a Vestului, in care companiile din Moldova fac autostrazi in Cluj si Timis, nu in Moldova?», a declarat Daniel Olteanu.

Deputatul ALDE a avut un mesaj si pentru initiatorii Aliantei Vestului, carora le-a transmis ca rezultatele pe care le-au lasat, din postura de guvernanti, la nivelul marii infrastructuri din Moldova, sunt unele rusinoase, ca ale tuturor guvernarilor. In aceste conditii, subliniaza Olteanu, moldovenii sunt primii care trebuie sa primeasca sustinere de la nivel central, pentru ca toate proiectele din zona, legate de constructia drumurilor de mare viteza, sa intre in implementare. «Acest demers (al Aliantei Vestului – nota red.) nu este doar periculos si nedrept, este si antinational. Dupa 20 de ani in care a asteptat un kilometru de autostrada, Moldovei i se spune ca trebuie sa mai astepte, pentru ca este mai puternic lobby-ul Aliantei Vestului pentru exercitiul financiar european care urmeaza. Este un mesaj foarte, foarte periculos. Dupa 1000 kilometri de autostrada, a venit, stimati colegi, si timpul Moldovei. A forta angajarea bugetului in urmatorii zece ani tot pe proiecte de infrastructura care sa treaca Moldova in plan secundar este un demers antinational. Vreau sa se inteleaga foarte bine: sunt pentru continuarea tuturor proiectelor incepute in Transilvania, dar sunt, in acelasi timp, si pentru intrarea in implementare a proiectelor de autostrada ale Moldovei: si Iasi – Tg. Mures, si Bacau – Brasov, si Siret – Bucuresti, si Tisita – Albita. Proiecte care risca sa ramana pe hartie, daca e sa analizam propunerile acestei Aliante a Vestului. Stimati reprezentanti ai Aliantei Vestului, ati guvernat ani intregi si ati lasat aceleasi rezultate in Moldova ca toate guvernele: zero km de autostrada inaugurati, zero km de autostrada in executie. Este inadmisibil pentru un lider politic aflat intr-o functie de decizie in Guvern sa uite ca exista o singura Romanie, nu doar a celor de la Cluj, ci si a celor din Vaslui. Mi-as fi dorit ca aceasta Alianta sa se numeasca nu a Vestului, ci Alianta pentru Modernizarea Romaniei. Pentru ca, intr-adevar, ceea ce s-a intamplat la nivel central pana acum cu alocarile de fonduri destinate infrastructurii a fost o discriminare. Oricat de stramb am judeca, 85% pentru Transilvania si 0,2% pentru Moldova este profund incorect, profund nedrept. Iar acest guvern si guvernele viitoare au o singura datorie: sa repare greselile trecutului, si le includ aici, stimati colegi din Alianta Vestului, si pe cele din perioada 2008-2012, ale Guvernarii Boc. Romania este a tuturor, nu se imparte intre moldoveni care doar contribuie pentru autostrazi, si transilvaneni care sunt, de departe, cei mai mari beneficiari», a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.