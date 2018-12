Un pilot al Clubului de Karting Barlad, premiat la Gala Campionilor

• Desi, per total, echipajul Clubului de Karting Barlad a terminat anul pe locul VII, unul din membri a urcat, totusi, pe podium. Pilotul barladean a fost premiat pentru evolutia din cele sase etape ale campionatului national.

In urma rezultatelor obtinute pe parcursul anului 2018, pilotii Cercului de Karting din cadrul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Barlad, participanti la Campionatul National de Karting Scolar, au luat parte la „Gala Campionilor”. Evenimentul s-a desfasurat pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, si a fost gazduit de Suceava. in urma participarii la cele sase etape ale campionatului, echipajul barladean s-a situat pe un onorant loc VII in clasamentul general al cluburilor (43 de cluburi din tara). Trebuie mentionat insa ca, potrivit regulamentului, clasamentul pe echipe s-a stabilit in baza punctelor acumulate in functie de locurile ocupate la individual dupa fiecare etapa, iar unii dintre piloti au avut probleme tehnice ori de sanatate si au lipsit de la cateva etape de campionat.

„Pe data de 1 Decembrie, s-a desfasurat la Suceava «Gala Campionilor» Campionatului National de Karting Scolar, editia 2018, organizata de Palatul Copiilor Suceava in parteneriat cu Palatul Copiilor Resita. La aceasta gala, au fost premiati elevii de la cercurile de karting din palatele si cluburile copiilor din tara participanti in proiectul national de karting scolar. Echipajul Cercului de Karting de la Clubul Copiilor «Spiru Haret» Barlad a reusit si in acest an sa urce pe podium, mai exact sa obtina prin pilotul Alexandru Constantin Stratica locul al doilea, care a devenit vicecampion national la categoria Pufo Junior (60 cc)”, ne-a declarat profesorul Marius Gimbuta, coordonatorul Cercului de Karting si directorul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Barlad.

Din pacate, ceilalti piloti nu au urcat pe podium la „Gala Campionilor”, insa tot s-au numarat printre cei mai buni piloti din tara. Astfel, la categoria Mini (60 cc), pilotul Petru Bogdan Burlibasa a ratat de putin podiumul, ocupand locul IV, iar la categoria Kadet (80 cc), sora lui, Maria Geanina Burlibasa s-a clasat pe locul V. De asemenea, Denis Costache, care a concurat la categoria Pufo Senior (60 cc), a terminat anul pe locul VII. Nu in ultimul rand, la categoria Bambini (50 cc), Razvan Iftenie s-a situat pe locul VII, in timp ce Sergiu Ginju s-a clasat pe locul IX.

• Adriana Susnea