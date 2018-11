Veste buna pentru cabinetele medicale

• Cabinetele de medicina de familie si stomatologie nu mai trebuie sa plateasca pentru a fi acreditate suplimentar in domeniul calitatii.

Imbunatatirea calitatii serviciilor din sistemul sanitar este un deziderat permanent al tuturor, iar acreditarea reprezinta una dintre premisele esentiale pentru a asigura pacientilor accesul la tratament si ingrijiri medicale la standarde optime. Desi calitatea este un concept care ar trebui sa fie aplicat in aceeasi masura tuturor unitatilor sanitare, prevederile legale trebuie sa ia in considerare specificul si atributiile tuturor furnizorilor de servicii medicale care presteaza aceste servicii in relatie cu sistemul public de asigurari de sanatate, si sa propuna masuri diferentiate pe tipuri de unitati sanitare.

In acest context, deputatul Daniel Olteanu, presedintele ALDE Vaslui, saluta decizia de modificare a Legii nr.185 / 2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, adoptata recent de Camera Deputatilor, prin care se acorda circumstante speciale cabinetelor de medicina de familie si cabinetelor medicale dentare in ceea ce priveste acreditarea. „Pana acum, aceste unitati sanitare erau obligate sa indeplineasca o serie de conditii exigente in vederea acreditarii in domeniul calitatii, referitoare inclusiv la aparatura folosita si la serviciile de mentenanta, care trebuiau sa fie furnizate de entitati agreate de fiecare Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. In plus, aplicarea Legii nr. 185/2017 presupunea, pentru cabinetele de medicina de familie si cele stomatologice, parcurgerea unor etape anevoioase, care constau, printre altele, in depunerea unei documentatii la Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), achitarea unei taxe consistente in vederea acreditarii calitatii serviciilor medicale, formarea si angajarea de personal cu atributii de management calificat si incheierea unui contract cu un furnizor de consultanta. In conditiile in care, in prezent, exista si se aplica deja obligativitatea efectuarii unei evaluari substantiale de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS), excluderea cabinetelor de medicina de familie si cabinetelor stomatologice de pe lista unitatilor medicale obligate sa obtina acreditari suplimentare este un pas important in domeniul legislatiei din sistemul sanitar. Medicii de familie si cei stomatologi isi pot concentra eforturile pe tratarea eficienta si in bune conditii a pacientilor, si nu pe intocmirea de documente care sa ateste ca presteaza servicii medicale de calitate”, a declarat deputatul Daniel Olteanu.