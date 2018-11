Transportul de persoane pe linia Vaslui – Puscasi se privatizeaza: Cum puneau niste amarate de bilete de 6 lei in pericol un proiect de 20 de milioane de euro!

incepand cel mai probabil din prima zi a anului viitor, transportul public de persoane pe linia Vaslui Puscasi va fi preluat de un operator privat. Transurb SA a notificat Autoritatea Rutiera Romana cu privire la dorinta de a renunta la aceasta licenta de transport, iar motivul este unul extrem de serios. Daca nu renunta la acest traseu, municipalitatea vasluiana risca sa piarda un proiect in valoare de peste 20 de milioane de euro, cu finantare nerambursabila.

Consiliul Judetean a solicitat Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei – Serviciul de Atribuire Electronica in Transporturi (SAET), includerea in etapa de atribuire electronica a traseului Vaslui – Puscasi, din Programul de transport judetean de persoane in judetul Vaslui pentru anii 2014 – 2019. Sedinta de atribuire urmeaza sa aiba loc pe 11 decembrie, operatorii de transport de persoane putandu-se inscrie la licitatie in perioada 25 – 30 noiembrie. in prezent, traseul este operat de Transurb SA, societate din subordinea Consiliului Local Vaslui, care insa, pe 25 octombrie, a notificat Autoritatea Rutiera Romana cu privire la dorinta de a renunta la aceasta licenta de transport. Motivul il constituie unele norme europene, Regulamentul European 1370/2007, care interzice societatilor publice de transport in comun sa ofere astfel de servicii in afara limitei teritoriale ale UAT-ului in care activeaza. Daca nu ar renunta la acest traseu, municipalitatea risca sa piarda un proiect in valoare de peste 20 de milioane de euro, cu finantare nerambursabila, proiect de mare importanta pentru vasluieni. Este vorba de “Proiect de imbunatatire si extindere a rutelor, traseelor, statiilor si vehiculelor de transport de calatori, mentenanta si monitorizarea sistemului de transport public integrat din municipiul Vaslui”, prin care se doreste modernizarea si extinderea traseului de transport ecologic din municipiul Vaslui, construirea unor statii noi pentru transport public ecologic si realizarea de statii de redresare pentru troleibuze, Deasemenea, pe langa achizitia de mijloace de transport ecologice, autobuze hibride sau electrice si realizare de statii de alimentare pentru aceste vehicule, se vor implementa sisteme de transport inteligente (STI) dedicate transportului public, cu monitorizare video, sisteme de localizare a vehiculelor de transport public prin senzori de detectare si un centru de comanda pentru managementul traficului. Tot in cadrul acestui proiect se doreste modernizarea statiilor de calatori existente, cu amenajarea de locuri de asteptare, ghisee de bilete, panouri de informare cu afisaj electronic, harti ale traseelor si rampe pentru persoanele cu dizabilitati motorii, inclusiv reamenajarea spatiilor verzi si a spatiilor publice si pietonale si realizarea, acolo unde spatiul permite, de alveole pentru accesarea statiilor de calatori. in plus, va fi implementat si la nivelul municipiului Vaslui un sistem de e-ticketing de taxare automata cu card contactless, inclusiv interconectarea serviciilor smart card, cu acordarea de facilitati tarifare.

Pentru a nu periclita aceste investitii prevazute in Planul de Mobilitate Urbana a municipiului Vaslui, Transurb SA se va rezuma in efectuarea acestui serviciu de transport public doar pe raza localitatii, chiar daca va trebui sa renunte la traseul Vaslui – Puscasi, unul dintre cele mai accesate de catre calatori. Dealtfel, in ciuda scumpirii tarifului de calatorie, la 6 lei, mai mare decat cel practicat pe rute intrajudetene pentru aceleasi distante, acest traseu nu este profitabil, la fel ca si celelalte trasee, cu exceptia Gara – Moara Grecilor. „Trebuie insa sa continuam si chiar sa extindem aceste rute, pentru ca nu o facem neaparat pentru a deveni profitabili, ci trebui sa asiguram un serviciu public cetatenilor municipiului Vaslui”, a explicat primarul Vasile Paval.

Cat despre locuitorii din Puscasi care fac naveta sau vin ocazional la Vaslui, „(…) vom continua sa asiguram acest serviciu conform programului stabilit pana la sfarsitul acestui an, timp indestulator pentru ca traseul sa fie preluat de un alt operator, dupa desfasurarea licitatiei de atribuire. Transurb SA nu va participa la aceasta licitatie, pentru ca nu are dreptul legal sa faca acest lucru, licenta noastra de transport fiind doar pe raza municipiului, nu si pe raza Zonei Metropolitane. Vom putea executa activitate de transport public de persoane in Zona Metropolitana Vaslui doar dupa ce aceasta entitate administrativa va avea competenta de a interveni in acest sens, adica cand Zona Metropolitana Vaslui isi va intra cu adevarat in atributii. Pana atunci, noi vom continua sa ne pregatim, inclusiv prin reabilitarea si marirea parcului auto sau oferirea de servicii de calitate, calatorilor”, a declarat Mariana Placinta, directorul SC Transurb SA Vaslui.

Trebuie spus ca intreg Programul de transport judetean de persoane in judetul Vaslui expira la jumatatea anului viitor, pana atunci, Consiliul Judetean urmand sa organizeze noi licitatii pentru preluarea, de catre operatori abilitati, a tuturor traseelor.