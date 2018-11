Totul despre ajutoarele pentru incazire!

• Persoanele singure sau familiile care nu pot acoperi cheltuielile legate de incalzirea casei in sezonul rece pot solicita un ajutor banesc din partea statului, numit ajutor pentru incalzirea locuin?ei. Ajutorul se acorda pentru perioada cuprinsa intre lunile noiembrie si martie din anul urmator, iar cererile pot fi depuse oricand, intrand in plata din luna depunerii. in primul trimestru a acestui an, la nivelul jude?ului Vaslui au fost 1.717 beneficiari de ajutoare pentru incalzire, jumatate din solicitari fiind pentru achizi?ionarea de lemne de foc.

In iarna trecuta, 1.717 vasluieni au beneficiat de ajutoare pentru incalzirea locuin?ei, aproape jumatate, 884 de beneficiari, primind bani pentru achizi?ionarea de lemne, carbuni sau combustibii petrolieri. Daca sistemul centralizat de livrare a energiei termice este la pamant in toate orasele vasluiene, fiind doar 158 de beneficiari, a crescut in schimb numarul celor care folosesc gazul metan pentru incalzirea locuin?ei, fiind 675 de beneficiari de astfel de ajutoare.

Trebuie spus ca, in ciuda unor pareri despre saracia zonei, jude?ul Vaslui nu este nici pe departe mare consumator de astfel de ajutoare sociale. Astfel, in primul trimestru din 2018, Vasluiul a avut cele mai pu?ine ajutoare pentru incalzire solicitate din zona Moldovei, de sase ori mai pu?ine decat in Bacau (!) si s-a situat, ca numar de beneficiari, pe locul 26 la nivel na?ional. La fel, in cazul sumelor acordate, cu un total 322.554 lei in primul trimestru a acestui an, doar 16 jude?e au primit mai pu?ini bani decat Vasluiul!

si in acest an, persoanele sau familiile cu venituri mici pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuin?ei. Cererile pentru ob?inerea acestui ajutor se depun la primaria de domiciliu, indiferent de modalitatea de incalzire a locuin?ei pentru care se solicita ajutor financiar. La completarea cererii, titularul are obliga?ia de a men?iona corect componen?a familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile de?inute. Pentru acordarea ajutorului cu energie termica, limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei in cazul familiilor, si 1.082 lei in cazul persoanei singure. Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, precum si cel cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atat in cazul familiilor, cat si in cazul persoanei singure. in func?ie de venitul lunar al membrilor de familie sau al persoanei singure, dupa caz, ajutorul acopera intre 5 si 90 la suta din cheltuiala totala. De exemplu, in cazul incalzirii folosind energie termica, compensarea facturilor este de 90%, pentru venituri pe membru de familie mai mici de 155 lei/lunar, si reprezinta doar 5% din factura, pentru cei cu venituri cuprinse intre 615,10 lei si 786,00 lei, diferen?a fiind achitata de beneficiar. Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza in limitele prevazute de lege, compensarea este mai mare cu 10% fa?a de cea stabilita pentru familie, iar pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza intre 786,1 lei si 1.082 de lei, compensarea este de 10%. Pentru cei care beneficiaza de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, compensarea se acorda in propor?ie de 100%. Pentru cei care se incalzesc cu lemne, in func?ie de venituri, ajutorul de caldura variaza intre 16 si 54 de lei lunar, iar pentru cei care se incalzesc cu gaze, acesta este cuprins intre 19 si 262 de lei lunar.

Cererile pentru acordarea de subven?ii de incalzire trebuie depuse pana cel mai tarziu la data de 20 noiembrie, sumele de care beneficiaza fiecare fiind acordate o singura data, si nu lunar, cum s-a intamplat in trecut. Cererile pot fi depuse si ulterior, insa ajutoarele vor intra in plata incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 ale lunii respective, respectiv incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data de 20 ale lunii respective.

Ajutorul pentru incalzirea cu energie electrica se acorda doar in situa?ia in care acesta este singurul sistem de incalzire utilizat in imobilul respectiv. Pe de alta parte, ajutorul nu se acorda persoanelor sau familiilor care de?in cel pu?in unul dintre bunurile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, printre care cladiri sau alte spa?ii locative in afara locuin?ei si a anexelor gospodaresti aflate in proprietate, mijloace de transport, autoturism sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani, cu excep?ia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala, utilaje agricole sau de prelucrat lemnul, depozite bancare de peste 3.000 de lei etc.

• Marian Mocanu