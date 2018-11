• Raportul Comisiei Europene, in mod evident defavorabil Romaniei, si pozitionarea critica a coalitiei PSD-ALDE pe tema MCV-ului au fost comentate critic de Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui. Liberalul a aratat, intr-o postare pe o retea de socializare, ca raspunsul PSD-ALDE la recomandarile Comisiei aduc Romania intr-o “zona foarte periculoasa”.

Folosind un ton ironic, presedintele PNL Vaslui, Tudor Polak, a criticat accentul pus de “monstruoasa coalitie” PSD-ALDE nu pe modul gresit de raportare a acesteia la justitie, ci pe faptul ca Bruxelles-ul “isi permite” sa recomande unei tari suverane ce (mai putin) si cum (mai mult) sa legifereze.

“Marti 13 noiembrie 2018, a fost publicat de catre Comisia Europeana raportul MCV. Din pacate pentru noi, pentru Romania, continutul acestui raport este dezastruos, deoarece demonstreaza ca actuala coalitie de guvernare, PSD-ALDE, ne intoarce in timp cu 15 ani. Din cate pot intelege, din discursurile publice ale liderilor acestei monstruoase coalitii, suntem intr-o zona foarte periculoasa pentru natiune. Mai exact, pentru noi nu conteaza ca gresim in modul in care alegem sa ne raportam la justitie si mai ales la coruptie, pentru noi conteaza ca cei de la Bruxelles “isi permit” sa ne recomande noua, vorba aia, tara suverana, ce si cum sa legiferam!”, a notat Todor Polak pre o retea de socilalizare.

Si, continua liderul liberal, “Problema mai grava e ca exista o falie creata intentionat in societatea romaneasca, in care noi discutam la nesfarsit despre existenta unor abuzuri, reale sau nu, infaptuite in justitie. Vreau sa fiu foarte clar! Pentru mine, este mult mai important sa fie prins hotul decat modul in care a fost prins! Cu siguranta, exista erori in orice categorie din societatea romaneasca, dar sub nici o forma nu putem legifera pentru exceptii, ci pentru reguli. Acum, din pacate, constat consternat ca parlamentarii coalitiei de guvernare PSD-ALDE s-au transformat peste noapte si in judecatori, deoarece vedem cum nicio cerere de incredintare a urmaririi penale nu mai trece de Parlament… Ei de la sine putere hotarasc cine este sau nu vinovat”, a conchis Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui.

• Romeo Cretu