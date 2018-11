Spitalul Recumed, inaugurare emotionanta

Chiar daca ofera deja, de aproape sase luni, servicii celor aflati in suferinta, cel mai nou spital din Vaslui a fost inaugurat oficial, in prezenta primarului Vasile Paval, a subprefectului Mircea Gologan si a altor oficialitati. Si pentru ca la Recumed, actul medical si compasiunea pentru pacienti merg mana in mana, cu aceasta ocazie, spitalul a fost sfintit de insusi Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, si de Protopopul de Vaslui, Adrian Chirvasa, cei doi adaugand o noua dimensiune, plina de emotie, evenimentului. “Am vazut multe centre de paleatie si va asigur ca ceea ce vedem aici, la Recumed Vaslui, concureaza cu spitalele romanesti si straine cu cele mai inalte standarde. La fel, sectia de oncologie ofera servicii de o calitate asemanatoare cu Institutul Regional de Oncologie Iasi, unde activez”, a declarat dr. Vladimir Poroch, vicepresedintele Asociatiei Nationale de ingrijiri Paleative.

Dupa doi ani de eforturi si peste un milion de euro investiti, la Vaslui s-a deschis primul si singura unitate din judet care ofera spitalizare continua in sectia de ingrijiri paleative celor aflati in suferinta. La noul spital Recumed, bolnavii de cancer se pot adresa pentru investigatii si tratament, chiar pentru chimoterapie, pacientii nemaifiind nevoiti sa bata drumul la Iasi, la Institutul Regional de Oncologie.

Prezent, alaturi de primarul Vasile Paval, subprefectul Mircea Gologan, Ionel Stefanica Armeanu, directorul DGASPC, si de alte personalitati la inaugurarea oficiala a noului Spital Recumed, acolo unde a oficiat slujba de sfintire a lacasului destinat usurarii suferintei bolnavilor, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor s-a aratat incantat de cele vazute si, mai ales, de faptul ca aici a gasit oameni preocupati de binele celor din jur.

“Este o frumoasa intamplare ca vizita mea aici a coincis cu celebrarea ortodoxa a sfintilor Cosma si Damian, doctori fara de arginti, adica doctori care faceau acest lucru doar din compasiune pentru cei bolnavi. Ma bucur sa vad aici atata grija si compasiune pentru cei aflati in suferinta, pentru ca, pe langa un comportament adecvat din partea medicului, o jumatate din vindecare este reprezentata de componenta spirituala. Este cazul aici, in acest centru de ingrijiri paleative, loc unde se aduce alinare si speranta celor aflati in suferinta din cauza unei boli groaznice, cum este cancerul. Sa va ajute Dumnezeu si sa va aplecati cu dedicare si dragoste catre cei ce vin aici pentru vindecare si usurarea suferintelor”, a spus in cuvantul sau PS Ignatie, Episcopul Husilor.

“Familia Radu investeste in sanatatea vasluienilor de multi ani; impreuna, au depus o munca enorma pentru a ajunge de jos, de unde au plecat, pana la a fi unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private din judet, si cel mai important din municipiul Vaslui. Deschiderea acestui spital reprezinta acoperirea, chiar daca in parte, a unui domeniu in care nevoile sunt mari. Ma bucur ca si-au facut curaj sa duca acest proiect pana la capat; stiu ca mai au si alte proiecte, iar eu ii asigur de tot sprijinul meu. Avem si noi in plan oferirea de astfel de servicii, atat la Spitalul 2, pe care-l avem in plan pentru reabilitare si modernizare, cat si la Unitatea Militara, unde vom construi un centru social, case pentru batrani, unde, la fel, vom oferi ingrijire paleativa pentru ca acestia sa-si traiasca ultimele zile in lumina. Sunt sigur ca, la acel moment, vom beneficia de experienta acestor oameni inimosi, a sotilor Radu si a specialistilor de aici, carora le doresc mult succes!”, a declarat primarul Vasile Paval, cu ocazia inaugurarii oficiale a spitalului Recumed.

Un spital “ca afara”!

Spitalul Recumed este structurat pe doua sectii, la parter, cea de spitalizare continua pentru ingrijiri paleative, cu 18 locuri, iar la etaj, sectia de spitalizare de zi Oncologie, cu 14 paturi. Pacientilor le sunt oferite toate conditiile de tratamente cu cele mai noi citostatice, de monitorizare cu echipamente de inalta performanta, inclusiv pentru analize de laborator, investigatiile fiind gratuite, contractate cu CJAS Vaslui.

Conditiile de tratament oferite la noul spital de la Vaslui sunt superioare, iar serviciile medicale sunt asigurate de un personal calificat si cu experienta. Ca un amanunt, toate paturile sunt de tip ATI, cu telecomanda, pentru a raspunde tuturor nevoilor pacientilor. Cat despre batranii din sectia de ingrijiri paleative, acestia au parte de supraveghere medicala non stop, asigurata de personal specializat, gata sa raspunda la orice nevoie a pacientilor. Cat despre cadrele medicale, la spitalul Recumed activeaza doi specialisti de la Institutul Regional de Oncologie Iasi si un medic oncolog, un medic generalist si un medic ATI, in total, echipa care activeaza in cadrul spitalului numarand 30 de persoane, fiind aproape la fel de numeroasa ca bolnavii internati acolo. “ingrijirea paleativa, in Romania, este abia la inceputuri, nevoile sunt foarte mari, iar nivelul de acoperire este de doar 10%. in judetul Vaslui, in ciuda nevoii foarte mari de astfel de servicii, acoperirea e chiar mai mica, de aceea, sa descoperi o astfel de unitate, cum este spitalul Recumed, si conditiile pe care le ofera, este un lucru extraordinar, in ciuda numarului mic de paturi, doar 18. Ca sef al Sectiei de ingrijiri paleative din cadrul Institutul Regional de Oncologie Iasi si, mai ales, ca doctor care am vizitat multe centre de paleatie, si va asigur ca ceea ce e aici, la Recumed Vaslui, concureaza cu succes cu spitalele romanesti si straine cu cele mai inalte standarde care pot face comparatie. in plus, personalul este foarte dedicat celor pe care ii au in grija si incearca sa le asigure, pe langa nevoile medicale, cele mai bune conditii de trai”, a declarat dr. Vladimir Poroch, “inima” spitalului Recumed, asa cum il vad pacientii, cu ocazia inaugurarii oficiale si sfintirii celei mai noi si moderne unitati spitalicesti private din judet.

“Am pornit la drum acum circa 15 ani si am luat-o pas cu pas, la inceput cu un laborator cu cateva analize medicale, pentru ca, apoi, incet-incet, sa ne dezvoltam. Am preluat noi specialitati, inclusiv de imagistica medicala, am achizitionat echipamente dintre cele mai moderne, ne-am construit un sediu adecvat actului medical, iar totul s-a facut cu foarte multa munca… Cat despre acest spital, a fost un vis al nostru care a presupus un efort fantastic, atat pentru construirea si dotarea lui, ori pentru formarea unei echipe medicale si de personal auxiliar de exceptie, cat pentru obtinerea tuturor avizelor necesare. Am avut parte si de piedici, dar si de oameni care ne-au acordat incredere, cum este domnul primar Vasile Paval, care ne-a sprijinit si incurajat permanent, insa, am reusit. Astazi, venim in fata vasluienilor cu un spital asa cum ni l-am dorit si, mai ales, asa cum si-l doresc ei, la cele mai inalte standarde. Cat despre viitor, nu stim ce ne rezerva acesta; speram doar ca vom continua sa ne dezvoltam si sa oferim tot mai multe servicii medicale de calitate celor aflati in nevoie”, a declarat Dana Radu, administratorul Recumed, cea careia, alaturi de sotul ei, Marian, i se datoreaza aparitia noului spital Recumed.

Cat despre conditiile oferite de sectia de ingrijiri paleative a noului spital, marturie a depus dr. Ramona Mocanu, directorul Muzeului Judetean Vaslui, a carei tata si-a petrecut ultimele zile in aceasta unitate. “Nu pot decat sa multumesc tututor celor de aici, doctori, asistente si restului personalului, pentru ce au facut pentru tatal meu. Nu vorbesc doar despre ingrijirea medicala de care a avut parte, dar ultimele zile a lui au fost mai senine datorita acestor oameni. Cat despre conditiile de aici, conform experientei traite, nu ma pot pronunta decat la superlativ!”, a spus cu emotie in glas Ramona Mocanu.