Soferul fugar care a ucis o femeie la Rebricea a scapat de inchisoare

• Tanarul iesean care, la inceputul anului, a omorat o femeie in comuna Rebricea si apoi a fugit, ascunzand masina intr-un grajd, a scapat de puscarie. Magistra?ii Cur?ii de Apel Iasi au desfiin?at sentin?a Judecatoriei Vaslui si, in loc de 3 ani si 2 luni de inchisoare, au decis sa-i dea soferului ucigas doar o pedeapsa cu suspendare. Individul nu va raspunde nici macar financiar pentru faptele sale, desgubirile morale si materiale catre familia victimei urmand sa fie platite de catre Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania.

In seara de 14 ianuarie, o femeie in varsta de 34 de ani care, de mana cu fiica sa, in varsta de 14 ani, se intorcea de la magazin spre casa, pe marginea DJ 248, in localitatea Rebricea, a fost lovita in plin de un autoturism care se deplasa cu viteza. soferul nu a schitat nici un gest sa opreasca si si-a continuat goana, disparand in noapte. Evenimentul a fost anun?at la 112 de un alt participant la trafic, iar ambulan?ierii sosi?i la fata locului nu au putut decat sa constate decesul victimei. Imediat, politistii vasluieni au demarat o ampla ac?iune de identificare a soferului vinovat de producerea accidentului, insa acesta a fost prins abia dupa o luna, timp in care au fost verificate sute de masini, s-au vizionat inregistrari video ale camerelor video amplasate pe drumurile publice si ale unor institu?ii din comunele din vecinatate, cautarile fiind extinse si in alte 4 jude?e. intr-un sfarsit, a fost gasit soferul ucigas, in persoana unui tanar de 29 de ani din comuna Ciurea, jude?ul Iasi, Marian Lupasteanu, care, dupa producerea accidentului, a ascuns masina avariata in urma impactului intr-un grajd. Pe caroseria masinii s-au gasit urme de sange, expertiza aratand ca este vorba de sangele victimei. Lupasteanu a fost re?inut si, ulterior, prezentat magistra?ilor Judecatoriei Vaslui cu propunerea de arestare preventiva pentru comiterea infrac?iunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia. Individul nu a facut insa nici o zi de arest, dat fiind ca judecatorii Tribunalului Vaslui i-au admis contesta?ia si au decis ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu.

in luna mai, judecatorii vasluieni au finalizat dosarul, stabilind culpa comuna, victima fiind considerata cea mai vinovata pentru tragedie, soferului revenindu-i doar 30% din culpa! Chiar si asa, pentru ca nu a oprit la locul accidentului si s-a ascuns, Marian Lupasteanu a fost condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare. Atat inculpatul, cat si familia victimei, dar si Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania care, in calitate de parte civila, ar fi trebuit sa plateasca despagubirile morale si civile, au contestat aceasta sentin?a, solu?ia definitiva in acest dosar fiind data zilele trecute de catre Curtea de Apel Iasi. Dupa ce a admis toate contesta?iile, rejudecand, magistra?ii ieseni au decis acordarea unei pedepse de doi ani si jumatate de inchisoare, cu suspendare, pentru soferul ucigas. Poate in compensare, magistra?ii au dublat daunele morale cuvenite familiei victime, la un total de 147 de mii de lei. soferul nu va plati insa nici un ban, sarcina revenind Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. in schimb, barbatul va trebui sa presteze 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunita?ii si sa le plateasca lunar fiecaruia din cei doi copii ai victimei, in varsta de 12, respectiv 14 ani, presta?ii periodice lunare, calculate potrivit gradului de culpa stabilit in sarcina inculpatului, respectiv in cuantum de cate 1/6 din salariul minim pe economie x 30%, adica circa 100 de lei lunar. Aceste aloca?ii vor fi platite „incepand cu data producerii accidentului si pana la incetarea starii de nevoie, pana la implinirea varstei de 18 ani, respectiv 26 de ani, in situa?iile in care par?ile civile men?ionate vor urma studii superioare”, au decis magistra?ii.

• Marian Mocanu